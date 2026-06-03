Demi Vollering gana la 5ª etapa y suma su primera victoria en el Giro 2026

Redacción Deportes, 3 jun (EFE).- La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-Suez) logró su primera victoria en el Giro femenino 2026 este miércoles al imponerse en la quinta etapa, de 146 kilómetros y 3.400 metros de desnivel, disputada entre Longarone y Santo Stefano di Cadore.

A lo largo de la jornada, las ciclistas afrontaron los primeros puertos de montaña significativos de esta edición de la 'Corsa Rosa', completando el ascenso al Tre Croci (primera categoría) y al Sant'Antonio y Costa (9%), en dos ocasiones.

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Tras de coronar la última de las subidas a falta de casi 17 kilómetros del final, Vollering, con un tiempo de 4h:23:47, logró su primera victoria en el Giro 2026 al ganar un esprint en el que superó tanto a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx–Protime) como a la alemana Antonia Niedermaier (Canyon-Sram), dos de las principales favoritas.

Por detrás, la canadiense Isabella Holmen (Lidl-Trek) cruzó la meta en cuarta posición a dos segundos y la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) en quinta a quince.

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En la clasificación general, Van der Breggen conserva el maillot rosa de líder con un minuto de ventaja sobre Vollering, 1:24 sobre Niedermaier, 2:01 sobre Holmgren y 2:03 sobre la suiza Marlen Reusser (Movistar), que acabó en séptima posición a 53 segundos de la cabeza.

EFE

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