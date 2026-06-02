Pradales pide tener "las alarmas encendidas" si Vox conforma el cambio político en España

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que si Vox, que lleva en el programa acabar con el Estado de las Autonomías, forma parte de un potencial cambio de ciclo político en el Estado solo pueden "tener las alarmas encendidas" y ha defendido que, aunque las encuestas son la fotografía de un momento, prefiere ser prudente.

Lo ha dicho en la sesión 'España, territorio y liderazgo: La visión de los presidentes autonómicos', junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la 41 Reunió Cercle d'Economia que se celebra en el Palau de Congressos de Cataluña desde el lunes hasta el miércoles.

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"La posición de Vox, muy minoritaria en el Parlamento vasco, pero de manera permanente, es la de cuestionar el autogobierno vasco, las instituciones del autogobierno vasco y la propia identidad vasca", ha explicado, por lo que ha dicho que es un elemento que no es menor y que es muy importante tener en cuenta.

Aun así, ha afirmado que hay que mirar más allá y centrarse en otras cuestiones antes de llegar a ese potencial escenario: "¿Podemos seguir en este clima de crispación y polarización extrema, que todo apunta que va a ir a más, cuando nos estamos jugando temas tan relevantes como la economía estratégica en Europa?", se ha preguntado.

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Para él, es "fundamental atender a las necesidades" que se derivan del impacto de la guerra de Irán y el cierre de Ormuz en la economía, que va a afectar en términos de inflación, de cesta de la compra y de precios de la energía.

Por eso, ha instado a pensar en las siguientes generaciones del país: "Y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no, exclusivamente, un cambio de gobierno y un cambio de presidencia en el gobierno".

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AUTOGOBIERNO VASCO

Pradales ha valorado de manera muy positiva el desarrollo del autogobierno vasco, con una Euskadi moderna y dinámica: "Es un país avanzado desde el punto de vista económico, cohesionado socialmente, cohesionado territorialmente y que ha sido capaz de hacer frente a momentos muy delicados durante más de cuatro décadas".

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Asimismo, ha recordado que el Estatuto de Gernika (o Estatuto de Autonomía del País Vasco) de 1979, que le dio a Euskadi el acceso a su autogobierno, es el único estatuto que no ha sido reformado ni actualizado en el Estado.

Respecto al futuro, ha asegurado que el gobierno vasco sigue aspirando a mantener una "relación bilateral basada en el pacto y, por lo tanto, no en la confrontación sino en la colaboración, pero desde el pacto".

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"Y el pactismo, para que sea auténtico, debe ser un pactismo entre iguales y, desgraciadamente, a veces hay desequilibrios entre la posición del Estado y la posición que mantenemos otros", ha añadido.

Pradales también ha instado a incorporar claramente la posición de Euskadi en el ámbito europeo y en relación con las relaciones internacionales, e incorporar materias y nuevas capacidades políticas, por ejemplo, en el tema migratorio, ya que más del 14% de la población vasca es de origen extranjero: "Esta es una realidad que va a ir a más, y no tenemos capacidades propias para intervenir en este fenómeno".

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"Hay que definir nuevas capacidades políticas que permitan atender a las necesidades sociales actuales, que son a veces coincidentes y otras veces distintas o muy distintas a las que teníamos en el año 79", ha dicho.