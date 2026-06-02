Operación Gracia: a punto el histórico despliegue de seguridad del viaje de León XIV

Laura Camacho

Madrid, 2 jun (EFE).- Gracia. Con esta palabra latina de especial relevancia en el catolicismo se ha bautizado el dispositivo de seguridad que se está ultimando para la visita del papa León XIV a Madrid, Cataluña y Canarias, un evento que va a exigir un histórico dispositivo policial y que volverá a poner a prueba la capacidad de España ante concentraciones multitudinarias.

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Aunque los detalles del operativo no se van a conocer, desde el Ministerio del Interior y las delegaciones del Gobierno implicadas se han desgranado ya las cifras de un despliegue de seguridad sin precedentes, ya que incide en cuatro provincias y en múltiples escenarios, muchos al aire libre.

Para el diseño del plan de seguridad se han estudiado al detalle los cerca de 40 actos agendados oficialmente en este primer viaje apostólico del papa a España, que tiene una duración relevante, 6 días, 4 horas y 30 minutos de fase "crítica": León XIV aterrizará en Madrid este sábado a las 10.30 horas y abandonará suelo español desde Tenerife a las 15.00 horas del viernes día 12.

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Dadas las características singulares de este viaje, el plan de seguridad ha quedado recogido en una instrucción (la 2/2026) firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con el objetivo de articular un marco común de gestión.

Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria.

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Fuentes próximas al operativo diseñado explican a EFE que la Policía Nacional liderará el despliegue, con la implicación de decenas de unidades que van desde el Grupo Especial de Operaciones (GEO), pasando por los grupos competentes en materia de seguridad ciudadana, con un importante número de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Caballería, guías caninos, medios aéreos, subsuelo o brigadas móviles también participan en este despliegue de la Policía en el que trabajarán, aunque más en la sombra, agentes que ciberpatrullan las redes para detectar posibles amenazas y funcionarios adscritos a la Comisaría General de Información. No hay que olvidar que España tiene en vigor un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista.

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Además, junto a la Guardia Suiza Pontificia, policías de paisano de la Unidad Central de Protección se integrarán en la cápsula de seguridad de León XIV durante todo el viaje. Tanto a pie como en vehículo serán los agentes encargados del círculo de protección más cercano al pontífice.

Especial también es el blindaje en el entorno a las residencias donde se alojará León XIV, con un robusto perímetro de seguridad en la Nunciatura Apostólica de Madrid y en los palacios episcopales de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

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Ya en las calles, y ante los multitudinarios actos que se prevén -se estima la asistencia de un millón de personas en la misa que oficiara este domingo en la plaza de Cibeles, miles de fieles en la Sagrada Familia el miércoles 10 y las eucarísticas que se celebrarán Las Palmas y Santa Cruz Tenerife los días 11 y 12-, se establecerán controles e, incluso, el servicio de armamento de la Policía instalará arcos detectores de metales y sustancias explosivas.

En estos escáneres se situarán, junto con agentes experimentados, 450 alumnos de la academia de Policía de Ávila, mientras que otros 2.100 futuros agentes apoyarán a la UIP en los alrededores de los filtros y cordones de seguridad por las calles afectadas.

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Para que nada falle y ante cualquier incidencia, se establecerán centros de mandos operativos en los que participará personal de las instituciones implicadas, así como los servicios de emergencias.

El operativo se ha dividido en cuatro fases, dos de ellas ya culminadas, la 'previa', iniciada desde que se confirmó la visita, y la denominada 'preventiva' que finalizó el pasado domingo.

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Desde este lunes, se ha entrado de lleno en la fase de 'alerta' con más presencia policial en las calles. Horas antes de que el papa pise suelo español este sábado, las fuerzas de seguridad activarán la fase 'crítica'.

Esta última fase comprenderá las tres sedes de la visita del papa. En Madrid, desde la medianoche del 6 de junio hasta a las 13:30 horas del día 9; en Barcelona desde las 07:00 del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio y en Canarias, desde la medianoche de ese 11 de junio hasta que el avión del papa abandone el día 12 el espacio aéreo español. EFE

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