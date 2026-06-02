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Multirreincidente condenada a 3 años de cárcel por estafar a 6 monjas que viajaban a Asia

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Barcelona, 2 jun (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha condenado a la responsable de una agencia de viajes a tres años de cárcel e inhabilitación por estafar a una congregación religiosa con la falsa promesa de recuperar los billetes de seis monjas que viajaban a Timor Oriental (Asia) en julio de 2022.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la sección 21.ª de la Audiencia condena por un delito de estafa a la mujer, que acumula diecisiete antecedentes penales por delitos similares, y que deberá indemnizar a la Congregación Religiosa de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret con los 20.050,42 euros correspondientes al dinero defraudado, además de pagar una multa de 2.700 euros.

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El tribunal ha absuelto en el fallo al corresponsable de la empresa de viajes y pareja de la mujer, también condenado en cuatro ocasiones por delitos de estafa pero que en el juicio aseguró desconocer los hechos procesados en este caso, al considerar que no existen indicios suficientes de que hubiera concierto entre ambos para la realización de lo acontecido

La pena, según la Audiencia, corresponde al “elevado importe defraudado y el quebranto económico causado a la congregación religiosa, y a la tenacidad y persistente actividad delictiva, a la vista del número de veces en el que ha sido condenada la acusada por cometer delitos de la misma naturaleza, lo que revela la arraigada personalidad criminal y la peligrosidad de la conducta”.

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El tribunal ha rechazado, además, el argumento presentado por la defensa de la mujer sobre la supuesta falta de legitimación activa de la sociedad de la compañía de viajes, ya que la empresa no ha sido dada de baja y su administrador, la pareja de la condenada, indicó en el juicio que había parado su actividad temporalmente, pero que la reanudarían tan pronto como solventasen los problemas económicos.

Los hechos condenados se remontan al 6 de julio de 2022, cuando cuatro monjas etíopes que viajaban desde su país no pudieron volar por carecer de visado para entrar en Timor Oriental y otras dos hermanas colombianas que partieron desde Barcelona fueron deportadas a Singapur al llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia), donde hacían escala para ir, también, a Timor Oriental.

La madre ecónoma contactó entonces con la condenada por recomendación de otra congregación, que la había tenido como alumna, con el fin de buscar una solución, a lo que la responsable de la agencia le propuso que las hermanas viajasen a España y reclamasen el dinero perdido de los billetes.

La mujer pidió a la congregación que pagaran el importe de los billetes de avión simulando a su vez la apertura de un expediente mediante el que su agencia de viajes le reclamaría a la compañía de seguros el importe de los billetes que las monjas no habían podido utilizar, y se comprometió a devolver los 20.050,42 euros abonados, extremo que nunca cumplió. EFE

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EFE

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