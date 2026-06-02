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Montero recogerá su acta el 11 de junio y liderará la oposición al Gobierno de Moreno

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Sevilla, 2 jun (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, recogerá su acta de diputada autonómica el próximo 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento, y va a ejercer su labor como líder de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno, en una tarea que afronta "como si me fuera a quedar toda la vida".

En su primera rueda de prensa tras la celebración de las elecciones andaluzas el 17 de mayo, Montero ha indicado este martes que una vez que recoja su acta de parlamentaria andaluza renunciará a la de diputada al Congreso, y que ejercerá su labor de liderar la oposición al Gobierno de Moreno, algo sobre lo que ha destacado que "extrañe a alguien".

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Ha reconocido que son "multicausales" los motivos por los que el PSOE logró los peores resultados de la historia de Andalucía y ha añadido que en estos momentos su grupo está trabajando en las propuestas para la configuración de la Mesa de la Cámara y que no es el momento de hablar de quienes serán los senadores por la comunidad autónoma.

"No hay ninguna novedad respecto a la hoja de ruta que teníamos trazada desde el primer día. A mí lo que me llama la atención es que haya gente que lo dude, porque se dijo hace un año y pico que yo no iba a estar aquí y nadie ha recriminado al Partido Popular que mintiera", ha señalado la secretaria general del PSOE-A.

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Preguntada sobre si Susana Díaz y Juan Espadas van a seguir siendo senadores por la comunidad andaluza, la líder socialista ha contestado con un rotundo "cada cosa a su tiempo" porque en estos momentos su grupo está trabajando en "lo que es lo más inmediato, que es la Mesa" del Parlamento, algo sobre lo que el PP no ha contactado aún con ninguno.

Ha agregado que su partido está trabajando en estos momentos en la próxima convocatoria electoral, la de las municipales del 2027, unos comicios "muy importantes" que requerirán en muchos casos de primarias, y ha considerado que la aspiración del PSOE es "gobernar en aquellos lugares donde lo hacemos, pero por supuesto a tener unos mejores resultados" que hace tres años.

Según Montero, quince días después de que se hayan celebrado las elecciones regionales, el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, parce que "no ha digerido los resultados electorales o no los acepta".

"Queremos trasladarle como urgencia al señor Moreno Bonilla que se ponga en marcha, que se ponga en movimiento, que por tanto dé explicaciones de por qué no o cuáles son el tenor de las conversaciones que está manteniendo con otras formaciones políticas y concretamente con Vox, y conminarlo a que lo haga a la mayor brevedad posible", ha indicado la líder del PSOE andaluz.

Según la exvicepresidenta del Gobierno, es a Moreno a quien le corresponde "mover ficha" porque así se han pronunciado los ciudadanos en la convocatoria electoral de pasado 17 de mayo, y preguntada por el motivo que le ha llevado a no comparecer ante la prensa desde esa fecha, ha apuntado que ha estado trabajando con sus equipos porque la labor de la política no siempre consiste en exponerse a los medios. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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