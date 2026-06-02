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Maíllo tilda de "brindis al sol" la oferta de Feijóo a PNV y Junts para una moción de censura

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El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "brindis al sol" la oferta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al PNV y a Junts para aprobar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Maíllo ha admitido que la legislatura atraviesa "un momento complicado" en el que se deben "exigir explicaciones" sobre "determinados comportamientos que ha habido en el Partido Socialista", pero ha rechazado que la propuesta del líder 'popular' tenga "trascendencia política en la vida material" de la "sociedad española", ha afirmado este martes en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

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El líder de IU ha insistido en que la iniciativa del Partido Popular pretende "demostrar que se mueven algo", pero "evidencia" la "la propia inanidad de Feijóo y su insustancialidad política". También ha criticado que esta "táctica" responda solo a la intención de "sustituir al Gobierno".

Maíllo ha llamado a terminar la legislatura aprobando medidas sociales y ha rechazado que el "marco del debate político" sea "lo que diga" Feijóo porque le parece "absolutamente irrelevante": "Poner en el centro del debate unas políticas que vuelvan a ser el núcleo de lo que tiene que hacer un gobierno".

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Y ha añadido que hay una operación de derribo contra el Ejecutivo desde 2020, pero que "si no hubiera habido malas prácticas o presuntas corrupciones, no estaríamos hablando de ello".

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