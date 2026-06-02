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La Flotilla presenta una querella contra la Ertzaintza y Zupiria por delitos de lesiones

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Bilbao, 2 jun (EFE).- La delegación vasca de la Global Sumud Flotilla ha presentado este martes una querella contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por varios delitos, entre los que se encuentran detención ilegal, lesiones y delito de odio, tras los incidentes registrados durante el recibimiento a activistas de la flotilla en el aeropuerto de Bilbao.

Así lo han anunciado los abogados que representan a la Global Sumud Flotilla de Euskal Herria, Haizea Ziluaga e Iker Sarriegi, tras interponer una querella criminal, como acusación popular, contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en el aeropuerto vizcaíno y los mandos que dirigieron el dispositivo policial, además de contra el titular del departamento de Seguridad.

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Integrantes y simpatizantes de la delegación vasca de la flotilla se han concentrado a las puertas de los juzgados de la capital vizcaína, donde han desplegado banderas palestinas y han exhibido imágenes de los golpes y lesiones que sufrieron "más de una decena" de personas tras la intervención policial.

El pasado 23 de mayo, a la llegada de varios activistas de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Loiu (Bizkaia), se produjeron altercados entre las personas que los esperaban y la Policía autonómica, que realizó varias cargas haciendo uso de sus porras. En esa actuación varias personas resultaron heridas y cuatro detenidas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad.

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Ziluaga ha denunciado la "brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada" empleada "una vez más" por agentes de la Ertzaintza, quienes "violentamente tiraron al suelo a los miembros de la flotilla" y, una vez en el suelo, "siguieron golpeándoles con sus bastones policiales".

Las personas voluntarias, ha recordado la abogada, "acababan de sobrevivir a días de secuestro, de gran violencia, a manos de las fuerzas de ocupación israelíes" y a su llegada a Loiu "fueron golpeadas de forma brutal".

"Nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades", ha aseverado.

Asimismo, ha calificado de "inaceptables" las declaraciones del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, quien asumió en primera persona lo sucedido, pues "niega lo evidente".

"Nos hemos visto obligadas, en más de una ocasión, de tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político" que "seguiremos ejecutando" porque "es nuestra obligación", ha advertido la abogada. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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