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El profesor Richard Stokes radiografía la "fascinante" vida y obra del músico Hugo Wolf

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Irene Dalmases

Barcelona, 2 jun (EFE).- El profesor de Lieder en la Royal Academy of Music de Londres Richard Stokes, experto mundial en estas composiciones musicales, radiografía en su nuevo libro 'Las canciones completas de Hugo Wolf' la vida y obra del compositor austríaco a quien considera un personaje "fascinante".

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En una entrevista con EFE este martes, Stokes ha señalado que con este libro el lector podrá aprender mucho respecto a Wolf, sobre todo gracias a sus cartas, porque es el autor de la "mayor" correspondencia en el ámbito de la música, alguien que cuando acababa de componer una de sus canciones siempre anunciaba a sus allegados mediante una misiva que acababa de escribir "la mejor canción de la historia".

Publicado por Acantilado, en el libro se reúnen por primera vez todos los poemas musicados del compositor, alguien que con apenas 15 años tuvo la "temeridad" de ir a ver a Wagner, una de sus grandes influencias, a su hotel para enseñarle sus temas y que éste le diera algunos consejos.

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Richard Stokes no duda en afirmar que, aunque Wolf sea considerado el "rey del género cómico del lied" junto con Carl Loewe, fue a la vez una persona atormentada, que acabó sus días en un "manicomio", con "una música armónicamente muy compleja".

El análisis de cada uno de los temas creados por Wolf, a partir de poemas de Byron, Goethe, Hebbel, Heine, Ibsen o Shakespeare, incluye en el libro una breve introducción, unas notas sobre las conexiones del músico con los poetas, así como extractos de cartas que permiten un mejor conocimiento sobre los temas musicales y las circunstancias que motivaron su composición.

Aunque la obra está pensada para los amantes del lied del Romanticismo alemán, Stokes defiende que puede llegar a todo tipo de lector, especialmente, porque gracias a las cartas de Wolf se pueden conocer desde sus relaciones amorosas con una mujer casada o con una cantante lírica a sus preocupaciones por pasar a la posteridad.

En una de las enviadas a Josef Strasser le dice que lo que compone en ese momento son "obras maestras (...) sobre las que existe unanimidad entre los entendidos en música, en el sentido de que desde Schubert y Schumann no ha habido nada parecido".

Tampoco se obvia la sífilis que tuvo de muy joven, cuando, presuntamente fue a un burdel, y luego quedó "aterrorizado" por la enfermedad, dejando incluso de quedar con conocidos porque tenía miedo a transmitirla.

Sobre el hecho de que sus lieder sean muy difíciles para muchos, Stokes sostiene que, en todo caso, son diferentes a los pergeñados por Schubert o Schumann, que eran "melodías agradables, se podían tararear".

"Para Wolf, en cambio, el piano era la parte más importante de la canción y siempre estuvo más interesado en los aspectos psicológicos de los poemas que en las melodías", apunta.

Stokes descubre que su canción más famosa, "que no la mejor, aunque es la que todo el mundo conoce, 'Verborgenheit', cuando se interpretaba en su tiempo una y otra vez, eso le ponía furioso y llegó a decir que no la había compuesto él y que de tanto repetirla ya estaba gastada".

El escritor opina que era como un "aperitivo ligero, una canción maravillosa, con una melodía increíble".

El final de su vida fue trágico, intentando ahogarse en un lago "cuando le dejaron salir del manicomio en lo que parecía un período de remisión de la enfermedad".

Por todo ello, Richard Stokes insiste en que tanto por su obra como por una vida fascinante, Hugo Wolf fue alguien a momentos divertido y en otros trágico, romántico, "un humano como todos nosotros". EFE

(Foto)

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EFE

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