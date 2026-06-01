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Temperaturas altas para la época y tormentas en el Pirineo, hoy lunes

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Madrid, 1 jun (EFE).- Las temperaturas elevadas continuarán este lunes en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, por encima de los 38-40 en el Guadalquivir y se darán chubascos con tormentas en el Pirineo

La estabilidad generalizada habitual en las últimas semanas seguirá predominando, con cielos pocos nubosos o despejados e intervalos de nubes altas, salvo en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares, donde se prevén intervalos de nubes bajas que tienden a despejar excepto en Galicia, donde se cubrirá en las últimas horas del día por la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En zona del centro y del este peninsular se formará nubosidad de evolución vespertina, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental, sin descartar que pueda afectar de forma asilada a otras montañas del noreste.

Además, probable formación de niebla matinal en el extremo norte peninsular y de brumas costeras en Alborán y Baleares.

Las temperaturas máximas, elevadas para la época, ascenderán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, noreste de la meseta Norte y norte de la vertiente Ibérica; mientras que descenderán en la mitad Norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz.

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Predominarán ascensos de las mínimas en Canarias y Extremadura, aunque descenderán en el centro norte peninsular.

Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en regiones del centro y tercio sur peninsular así como en el litoral mediterráneo.

Soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado en litorales el oeste peninsular y Ampurdán; viento flojo en el resto, tendiendo a arreciar por la tarde.

- GALICIA: poco nuboso con intervalos de nubosidad baja en mitad norte, aunque nuboso o cubierto desde el final de la tarde, con posibles brumas y bancos de niebla a inicios y final del día, más intensos en la mita occidental; probables lluvias débiles en el litoral de A Coruña a final del día.

Mínimas en ligero ascenso, máximas descienden en Rías Bajas y aumentan en interior de Lugo y Ourense; con viento de componente norte, moderado en el litoral más occidental y flojo en el resto tendiendo a mediodía a noroeste y al final a oeste y arreciando por la tarde hasta moderado en toda la costa y en puntos de Ourense.

- ASTURIAS: poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubes bajas de madrugada y por la tarde, con probabilidad de brumas y nieblas en el interior del tercio oeste de madrugada y en la cordillera al final del día, sin descartar chubascos y tormentas aisladas.

Temperaturas en descenso ligero en el litoral y cordillera oriental, y máximas en ascenso en cordillera; viento flojo variable, de componente norte en horas centrales y arreciando al final del día a oeste moderado en el litoral.

- CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución, sin descartar brumas y nieblas matinales en el extremo sur y zonas altas de Liébana, con posibilidad de chubascos y tormentas.

Las mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, ligero en el litoral y más notable en el extremo sur; con viento flojo variable, de componente norte en horas centrales, en el interior, y flojo del este que rolará a oeste, con tendencia a arreciar, en el litoral.

- PAÍS VASCO: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución, con posibilidad de brumas y nieblas a primeras y últimas horas del día; mínimas en descenso  en el litoral occidental y máximas en ascenso generalizado, más acusado en Álava; viento flojo variable, del norte en horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde; máximas en ascenso en el noreste y viento flojo, con intervalos de moderado, de componente norte o noreste tendente a  oeste y noroeste durante el día.

- NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque con nubes bajas en el tercio norte y nubosidad de evolución diurna en todo el territorio, con probabilidad de brumas y nieblas en tercio norte y en sierras del oeste.

Mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso generalizado, más notable en centro y Pirineo oriental; con viento de flojo a moderado por la tarde y presencia de cierzo en el valle del Ebro.

- LA RIOJA: poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución vespertina en la sierra; mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso; viento del noroeste o variable, flojo con algunas intervalos de moderado.

- ARAGÓN: despejado o poco nuboso, pero con intervalos de nubes de evolución diurna en el Pirineo y sistema Ibérico por la tardee, sin descartar chubascos; máximas en ascenso en el oeste de Zaragoza y viento flojo del noroeste en el valle del Ebro y variable en el resto, tendiendo a brisa de valle por la tarde.

- CATALUÑA: poco nuboso, aunque con presencia de nubes bajas en litoral central y sur a primeras horas, así como de nubes de evolución diurna en el Pirineo por la tarde, con probabilidad de chubascos con tormenta; máximas en descenso y viento flojo del noroeste en el Ampurdán y variable en el resto, tendiendo a componente sur a mediodía.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado con nubes altas; mínimas en ascenso y viento del oeste, flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución vespertina en la sierra; temperaturas con pocos cambios con máximas que alcanzarán los 36 grados en la Vega de Aranjuez. Viento flojo variable, de componente oeste a mediodía.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y, por la tarde, de evolución en la mitad oriental; temperaturas sin cambios y viento flojo variable, arreciando a mediodía.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso pero con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas y de evolución diurna en el interior del norte de Castellón por la tarde, con probabilidad de chubascos con tormenta por la tarde; temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Castellón y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo variable, de componente este en horas centrales.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en sierras, sin descartar algún chubasco; temperaturas sin cambios y viento flojo variable, principalmente de componente sur con intervalos moderados vespertinos.

- BALEARES: poco nuboso con intervalos de nubes altas, así como brumas y bancos de niebla matinales; temperaturas sin cambios y viento flojo con brisas costeras vespertinas.

- ANDALUCÍA: poco nuboso aunque con nubosidad de evolución diurna en sierras orientales, sin descartar chubascos, y nubes bajas en litoral mediterráneo; temperaturas sin cambios y vientos flojos variables, con intervalos de moderado de componente oeste por la tarde.

- CANARIAS: nuboso con apertura de claros por la tarde en vertiente norte por debajo de 600-900 metros, mientras que despejado en o poco nuboso en el resto; temperaturas en ligero ascenso.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; brisas en costas del suroeste. EFE

(Foto)

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EFE

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