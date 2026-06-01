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La declaración de la renta se puede presentar en oficinas desde este lunes

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Madrid, 1 jun (EFE).- El plazo para presentar la declaración de la renta de 2025 de manera presencial en oficinas comienza este lunes 1 de junio, un canal que se suma a la entrega de liquidaciones por internet y por teléfono.

La campaña para la declaración del IRPF y el impuesto de patrimonio de 2025 comenzó el pasado 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, salvo para las declaraciones a ingresar con domiciliación, que tendrán que estar entregadas antes del 25 de junio.

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La presentación de declaraciones por internet a través del programa Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria está abierta para todos los contribuyentes, pero los servicios de confección de la liquidación, tanto por teléfono con el programa 'Le llamamos' como de manera presencial, están sujetos a condiciones.

Podrán acceder a ellos, con cita previa, los contribuyentes que no superen los 80.000 euros de rentas del trabajo o los 20.000 euros de rentas de capital mobiliario y que no tengan más de dos inmuebles en alquiler, entre otros requisitos.

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Desde el inicio de la campaña la Agencia ha recibido más de 14 millones de declaraciones, de la que más de 10 millones solicitaban devolución. En estos meses la Agencia ha abonado más de 5.000 millones de euros a más de 7 millones de contribuyentes. EFE

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