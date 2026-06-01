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Roland Garros sanciona al paraguayo Vallejo con 65.000 euros por sus palabras machistas

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París, 1 jun (EFE).- Roland Garros impuso una sanción de 65.000 euros al tenista paraguayo Daniel Vallejo, por haber asegurado en una entrevista que el partido que perdió contra el francés Moïse Kouame debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza.

Así lo indicó la directora del torneo, la ex número 1 del mundo Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que consideró "inaceptables" las palabras de Vallejo.

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La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló Mauresmo.

Roland Garros había anunciado una sanción "significativa" al jugador, que inicialmente aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto pero posteriormente pidió perdón.

"Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (...) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo Vallejo al medio digital 'Clay'.

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El torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables" y consideró que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel".

"El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esas fotos", agregó Roland Garros, que condenó "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan" al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo". EFE

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EFE

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