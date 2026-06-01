Espana agencias

Amigas de la Tierra pide aclarar si hubo irregularidades en selección de proyectos mineros

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jun (EFE).- La organización ecologista Amigas de la Tierra ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que "aclare si hubo irregularidades" en la selección de tres de las iniciativas mineras españolas incluidas por la Comisión Europea en la lista de proyectos estratégicos de materias primas críticas.

La organización sostiene en un comunicado facilitado este lunes que los proyectos de Doade (Galicia), Las Navas (Extremadura) y Cobre las Cruces (Andalucía) fueron incorporados al listado definitivo aprobado por la Comisión Europea en marzo de 2025 pese a que, según documentación revelada por el medio digital alemán Table.Media, no figuraban en la propuesta preliminar elaborada tras evaluaciones técnicas, financieras y socioambientales de expertos independientes.

PUBLICIDAD

Según Amigas de la Tierra, los documentos apuntan a que los tres proyectos fueron añadidos posteriormente tras consultas entre la Comisión y los Estados miembros antes de la aprobación definitiva de la lista de 47 proyectos estratégicos en el marco del Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales.

La organización ha solicitado al Ministerio información sobre los criterios que condujeron a la aprobación de estos proyectos y ha reclamado mayor transparencia en el proceso de selección de las nuevas iniciativas estratégicas actualmente en marcha.

PUBLICIDAD

Asimismo, recuerda que ya presentó solicitudes de información para acceder a las evaluaciones de los proyectos y a los informes emitidos por la administración española pero fueron rechazadas por motivos de confidencialidad.

Las dudas sobre el procedimiento también ha llegado al Parlamento Europeo donde las eurodiputadas Ana Miranda (Los Verdes) y Catarina Martins (Grupo de la Izquierda) enviaron una carta el pasado 20 de mayo a la Comisión Europea en la que pedían explicaciones sobre la inclusión de varios proyectos que, según sostienen, "aparentemente no habían superado la evaluación técnica inicial realizada por expertos externos".

Amigas de la Tierra sostiene que varios de los proyectos seleccionados generan "oposición social" por sus posibles impactos ambientales y reclama que el actual proceso de selección "garantice los estándares de acceso a la información y participación pública recogidos en la normativa europea e internacional". EFE.

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comienza la colocación del vallado del encierro, signo de la inminencia de los Sanfermines

Infobae

Detenido un menor por filtrar datos de miembros de instituciones sensibles del Estado

Infobae

Doce años de cárcel por agresión sexual continuada a una adolescente de 13 años

Infobae

Abre el plazo para pedir las ayudas a las víctimas andaluzas del accidente de Adamuz

Infobae

El ensayo general del verano acaba este lunes, pero el calor seguirá siendo alto en el sur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

El exDAO defiende que el caso Kitchen fue una operación de inteligencia para localizar el dinero de Bárcenas en Suiza

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”

ECONOMÍA

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions