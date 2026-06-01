Amigas de la Tierra pide aclarar si hubo irregularidades en selección de proyectos mineros

Madrid, 1 jun (EFE).- La organización ecologista Amigas de la Tierra ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que "aclare si hubo irregularidades" en la selección de tres de las iniciativas mineras españolas incluidas por la Comisión Europea en la lista de proyectos estratégicos de materias primas críticas.

La organización sostiene en un comunicado facilitado este lunes que los proyectos de Doade (Galicia), Las Navas (Extremadura) y Cobre las Cruces (Andalucía) fueron incorporados al listado definitivo aprobado por la Comisión Europea en marzo de 2025 pese a que, según documentación revelada por el medio digital alemán Table.Media, no figuraban en la propuesta preliminar elaborada tras evaluaciones técnicas, financieras y socioambientales de expertos independientes.

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Según Amigas de la Tierra, los documentos apuntan a que los tres proyectos fueron añadidos posteriormente tras consultas entre la Comisión y los Estados miembros antes de la aprobación definitiva de la lista de 47 proyectos estratégicos en el marco del Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales.

La organización ha solicitado al Ministerio información sobre los criterios que condujeron a la aprobación de estos proyectos y ha reclamado mayor transparencia en el proceso de selección de las nuevas iniciativas estratégicas actualmente en marcha.

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Asimismo, recuerda que ya presentó solicitudes de información para acceder a las evaluaciones de los proyectos y a los informes emitidos por la administración española pero fueron rechazadas por motivos de confidencialidad.

Las dudas sobre el procedimiento también ha llegado al Parlamento Europeo donde las eurodiputadas Ana Miranda (Los Verdes) y Catarina Martins (Grupo de la Izquierda) enviaron una carta el pasado 20 de mayo a la Comisión Europea en la que pedían explicaciones sobre la inclusión de varios proyectos que, según sostienen, "aparentemente no habían superado la evaluación técnica inicial realizada por expertos externos".

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Amigas de la Tierra sostiene que varios de los proyectos seleccionados generan "oposición social" por sus posibles impactos ambientales y reclama que el actual proceso de selección "garantice los estándares de acceso a la información y participación pública recogidos en la normativa europea e internacional". EFE.