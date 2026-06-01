El Defensor del Pueblo pide a Policía no expulsar a migrantes en proceso de regularización

Madrid, 1 jun (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido a la Policía que no expulse a las personas inmigrantes que están en proceso de obtener su permiso de residencia y trabajo en España a través de la regularización extraordinaria que está llevando a cabo el Gobierno.

La institución ha informado este lunes, a través de un comunicado, que ha solicitado a la Dirección General de la Policía que durante el período de vigencia de la medida -desde el pasado 16 de abril hasta el 30 de junio- no se emitan órdenes de expulsión de ciudadanos que carezcan de antecedentes penales en base a su situación irregular.

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En su recomendación, la institución también ha indicado que, cuando una persona extranjera manifieste haber solicitado una autorización de residencia por arraigo extraordinario y aporte un justificante de esta solicitud, se compruebe la documentación aportada antes de iniciar una posible orden de expulsión.

Y que, si esto ocurre, se debe demorar la ejecución de la orden de expulsión hasta que no haya un pronunciamiento sobre la solicitud de regularización presentada.

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El Defensor del Pueblo se ha pronunciado así tras recibir quejas de personas extranjeras que, a pesar de haber solicitado la regularización, han sido detenidas o informadas de la ejecución de su expulsión.

Se trata, por lo general, de personas que llevan tiempo residiendo en España y que han establecido vínculos acreditados de carácter social, laboral o familiar.

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La institución ha señalado que, siempre que estas personas carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública, se debería evitar su expulsión. EFE