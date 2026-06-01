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Rafael Escuredo pide un congreso extraordinario del PSOE para "renovar responsables"

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Sevilla, 1 jun (EFE).- El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha expresado este lunes su "apoyo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha pedido que se convoque un congreso extraordinario del PSOE para "renovar responsables" y "establecer una nueva dirección".

En un mensaje publicado en la red social X, Escuredo, que es presidente de honor del PSOE andaluz, después de explicitar su apoyo a Sánchez, dice que considera necesaria "la convocatoria de un congreso extraordinario del partido para revitalizarlo, renovar responsables y establecer una nueva dirección".

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Muy activo en X, Escuredo, que fue presidente de la Junta entre 1982 y 1984, publicó este domingo otro mensaje en el que criticaba al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al que acusa de ejercer "ante representantes del ejército, jueces, fiscales y gente del PP como genuino defensor de todos ellos, en detrimento de la gente que lucha a diario por llegar a fin de mes".

Tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Escuredo señaló que el PSOE andaluz necesita "imperiosamente a gente joven para renovarse y ganar". EFE

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EFE

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