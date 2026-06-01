Argüello cree que el papa animará al diálogo y a "romper la dialéctica de los contrarios"

Madrid, 1 jun (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que en su visita a España el papa va a hacerse eco de su primera encíclica y a animar a "seguir con el diálogo" y a "confiar en el valor de la palabra que se escucha, que es romper la dialéctica de los contrarios".

Lo ha hecho en un acto celebrado este lunes en la Fundación Pablo VI para analizar la encíclica de León XIV, 'Magnifica Humanitas', dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA, en el que también han participado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

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El pontífice ha puesto el foco en los riesgos y oportunidades que se ciernen sobre esta nueva revolución digital y ha reconocido que supondrá una "ayuda valiosa" para la humanidad, aunque en ningún caso puede sustituir a los humanos y debe ser construida y regulada con valores éticos y evitando lógicas de dominio "tecnocráticas".

"Estoy seguro de que el papa va a hacerse eco de esta encíclica, y desde ahí nos va a seguir con el diálogo y a confiar en el valor de la palabra que se escucha, que es romper la dialéctica de los contrarios, que es pensar que en el diálogo siempre tiene que haber un tercero (el tercero del bien común o el tercero de las víctimas) a la hora de abordar las cuestiones", ha señalado Argüello.

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Para el presidente de los obispos, con este texto "una vez más la Iglesia cómo ser católico y moderno en este tiempo", y ha remarcado además la importancia que se da a la educación y a una "alianza educativa".

En este sentido, el arzobispo de Valladolid ha alertado de que uno de los riesgos de la educación actual es "que sea meramente funcional y ayude a manejar las máquinas" y no haya "una educación de la conciencia, de las virtudes, de la capacidad de sacrificio, de abordar los asuntos sabiendo que está en juego también la vida de los otros, además del propio desarrollo personal", ha añadido.

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"Hoy emergen nuevos leviatanes, en muchos aspectos hemos vuelto al siglo XVII, a un capitalismo mercantilista, preocupado por la escasez de las tierras raras, de las energías, por el control de los mares, por la importancia de los aranceles (...) Y hoy diera la impresión de que ante la emergencia de nuevos leviatanes, en las diversas formas de democracias liberales y liberales o dictaduras o capitalismos democráticos, existiera la tentación de generar un Leviatán más grande que dominara a los leviatanes", ha añadido.

Para Garamendi, la encíclica "es más que oportuna" porque considera que el problema en estos momentos "no es tanto que entre una tecnología nueva", sino que la sociedad esté "realmente preparada" para gestionarla.

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"No se está condenando la tecnología, se está diciendo cómo vamos a gestionarlo", ha apuntado.

Por su parte, Sordo cree que "vale la pena echar un ojo" a la "posición humanista" de la encíclica, basada en "principios morales y éticos".

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"Me parece muy relevante que una encíclica de la Iglesia se haya pronunciado con la nitidez que se pronuncia el papa León XIV", ha subrayado Sordo, que ha valorado que el Vaticano haya invitado a los sindicatos al encuentro que el pontífice mantendrá en el Movistar Arena el próximo domingo con el mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte.

Para Carme Artiga, la encíclica es "muy valiente" y "dará mucho que hablar" porque parte del principio de que la IA "no es solamente una tecnología, sino infraestructura de poder".

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Un poder, ha dicho, que esta "en muy pocas manos y distorsiona todo" por lo que ha asegurado que la regulación es "imprescindible": "Es la única tecnología que puede seguir evolucionando sin intervención humana, y es el humano el que tiene que poner los límites". EFE