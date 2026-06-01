Podemos planta al Papa en su visita al Congreso y denuncia que es "cómplice" con los abusos en la Iglesia

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que su partido se ausentará de la visita del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados, a la vez que ha denunciado que siga siendo "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica.

En rueda de prensa desde la sede de Podemos, Fernández ha rechazado que la Cámara Baja reciba al Papa, siendo ésta la sede donde "reside la soberanía popular de un Estado aconfesional". "Ni siquiera su condición de jefe de Estado del Vaticano es excusa para que sea recibido en el Congreso", ha criticado.

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El portavoz de Podemos ha señalado además que su formación realizó una serie de peticiones por carta al Congreso, sin recibir "respuesta alguna", alegando que no hay motivos "para hacer un recibimiento con honores al Papa mientras se siga siendo cómplice de los abusos cometidos por la Iglesia Católica española en cuestiones como los bebés robados o las situaciones relacionadas con lo ocurrido en el patronato de protección a la mujer".

Dicho esto, Fernández ha reclamado que León XIV "ejerza su papel como máximo representante de la Iglesia Católica" para obligar a la Conferencia Episcopal española a que colabore "en la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación a las víctimas".

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