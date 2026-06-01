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La Audiencia Nacional decide sobre la entrega a Ecuador de 'Pipo' por tres homicidios

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Madrid, 1 jun (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este lunes en una vista la petición de extradición del presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alías 'Pipo', reclamado en su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios, hechos por los que la Fiscalía no se opone a la entrega.

Además de la reclamación de Ecuador, 'Pipo' tiene pendiente que se resuelva la petición de entrega que hizo recientemente Estados Unidos, que le atribuye un presunto intento de introducir en ese país cinco toneladas de cocaína.

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Wilmer Chavarría, considerado el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, fue capturado en noviembre del 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer, se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Desde entonces espera en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, a que se resuelva la petición de extradición formulada por Ecuador, a la que en suma ahora la de los Estados Unidos.

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El pasado 25 de febrero, en una comparecencia en Zaragoza a petición de la Fiscalía ecuatoriana en el marco de su petición de extradición, 'Pipo' acusó al presidente Daniel Noboa de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar con drogas, aunque no aportó pruebas.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, Chavarría reiterará esa acusación en la vista de hoy lunes.

La petición de extradición de Ecuador corresponde a una condena por participar en el asalto, el 3 de julio de 2010, a una sucursal bancaria, de la que se sustrajeron 38.000 dólares. En la huida los asaltantes, entre los que se encontraba Chavarría, causaron tres muertos por disparos.EFE

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EFE

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