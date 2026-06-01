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El juez Pedraz imputa a un exjefe policial por la investigación ilegal a Podemos

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El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha imputado al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional José Manuel García Catalán y otro agente del Cuerpo en el marco de la causa sobre presuntas investigaciones ilegales a cargos de Podemos por parte de la cúpula del Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

En una providencia que ha avanzado 'eldiario.es' y a la que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz estima un recurso interpuesto por el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias --quien está personado como perjudicado--, y ha citado como investigados a Catalán y el otro agente el próximo 25 de junio a las 10.15 horas.

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El instructor indaga en si hubo investigaciones ajenas a los procedimientos judiciales y prospectivas a cargos de Podemos por parte de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía.

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia inició las pesquisas tras admitir una querella que presentó Podemos por presuntos delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

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También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

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