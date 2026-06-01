La hipótesis de la tragedia de Palencia: una corriente arrastró a madre, abuela y niño

Palencia, 1 jun (EFE).- La principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil sobre la muerte por ahogamiento de una mujer de 32 años y su madre, de 52, al intentar rescatar a su hijo y nieto de cinco años en el embalse de Baños de Cerrato (Palencia), en el río Pisuerga, apunta a la posible influencia de una corriente que las arrastró.

Así lo ha explicado este lunes el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, en una comparecencia ante los medios de comunicación ofrecida junto a responsables de la Guardia Civil para informar sobre el trágico suceso ocurrido en la tarde del domingo en una zona situada a los pies de la presa de Baños de Cerrato, en el término municipal de Venta de Baños, junto al límite con Soto de Cerrato.

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Según las primeras investigaciones y como ha precisado el subdelegado, el niño estaba jugando en el agua con una tabla de bodyboard cuando pudo tener problemas para regresar a la orilla.

En ese momento, su madre y su abuela se introdujeron en el agua para auxiliarle.

"Los primeros indicios apuntarían a la posible influencia de las corrientes en este punto del embalse", ha señalado el subdelegado, quien ha precisado que se trata de una zona con acceso aparentemente sencillo al agua y frecuentada por bañistas.

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De acuerdo con los testimonios recabados por la Guardia Civil, una corriente habría separado a las tres personas, de forma que la abuela fue desplazada hacia una de las márgenes, mientras que la madre y el menor fueron arrastrados hacia la orilla opuesta.

En el lugar se encontraban dos pescadores y otra familia que disfrutaba de la zona y fueron los miembros de esta familia los que lograron sacar del agua a la mujer de 52 años y trasladarla hasta la orilla de Baños de Cerrato, donde falleció pocos minutos después.

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Por su parte, los pescadores acudieron en ayuda de la madre y del niño. El menor fue localizado agarrado a un tronco junto a su madre y pudo ser rescatado con vida antes de ser trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su valoración médica.

Sin embargo, cuando la mujer de 32 años fue sacada del agua en la margen correspondiente a Soto de Cerrato ya había fallecido.

Además del menor, también tuvo que ser atendido un familiar directo, concretamente su tío, que sufrió un fuerte estado de shock tras lo sucedido.

Según la información facilitada este lunes por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, los dos han recibido ya el alta hospitalaria.

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Durante su comparecencia, el subdelegado ha insistido en que la investigación continúa abierta y ha pedido prudencia hasta que concluyan las diligencias.

"La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer con exactitud qué ocurrió y determinar las circunstancias concretas que rodearon este trágico suceso", ha afirmado.

Preguntado por los periodistas sobre si la zona está habilitada para el baño, el subdelegado ha concretado que "es una zona accesible al baño, a los pies del embalse, una zona relativamente fácil para bañar, que suele tener afluencia de gente".

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Sin embargo, ha insistido en que el lugar, al margen de ser accesible, entraña “los riesgos que supone bañarse en cualquier río o cualquier embalse".

"No es una playa como tal. Es un lugar donde hay ciertos caminos de acceso y donde se puede acceder fácilmente al agua", ha añadido el subdelegado.

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Eduardo Santiago ha precisado también que no hay señalización específica que advierta de corrientes en la zona y que no tiene constancia de antecedentes similares en este lugar.

Respecto a una posible restricción futura del acceso al lugar, ha asegurado que esa cuestión deberá analizarse una vez se conozcan con precisión las circunstancias del accidente.

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"Habría que estudiar la situación, pero por esa regla de tres cualquier margen de cualquier río sería susceptible de que ocurriera una tragedia como esta", ha apuntado.

El operativo que se inició pasadas las seis y media de la tarde, tras la llamada de alerta recibida en el centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2, se prolongó hasta las once y cuarto de la noche, dadas las dificultades para acceder al lugar donde apareció el cadáver de la madre, al otro lado de la orilla del río Pisuerga.

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En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, personal sanitario, Policía Local de Venta de Baños y del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.

El subdelegado ha trasladado el pésame de la Subdelegación del Gobierno a los familiares y allegados de las dos víctimas que residían en Palencia y ha agradeció la actuación de los particulares que participaron en el rescate y de todos los medios que actuaron en el lugar. EFE

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