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Imputado un ex alto cargo de la UDEF por presuntas maniobras policiales contra Podemos

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Madrid, 1 jun (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel Catalán, que fue alto cargo de la UDEF, en la causa donde trata de esclarecer si desde la cúpula policial cuando gobernaba el PP se impulsaron investigaciones irregulares y sin aval judicial contra Podemos y sus diputados entre 2015 y 2016.

Lo hace en un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que emplaza al exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y a una funcionaria de Policía a declarar el próximo 25 de junio en calidad de investigados tras admitir un recurso del exvicepresidente Pablo Iglesias.

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Iglesias, personado como acusación en el procedimiento, recurrió la negativa del juez de la Audiencia Nacional a admitir una ampliación de su querella contra ambos policías.

Ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha reconsiderado su decisión y ha estimado el recurso de Iglesias.

Con sus citaciones, el abogado del ex secretario general de Podemos quiere aclarar la visita que realizaron estos dos funcionarios el 12 de abril de 2016 al consultado español en Nueva York, junto al ya investigado inspector jefe José Ángel Fuentes Gago para tomar declaración al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

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Según el escrito que remitió hace meses al juez Santiago Pedraz, el "propósito formal" de aquel interrogatorio era "obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano".

Pero, proseguía el escrito, "el verdadero objetivo" no era "la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio" contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y la propia formación.

El abogado de Pablo Iglesias se basa en la declaración que prestó Rafael Isea en septiembre de 2025 ante la Audiencia Nacional, donde -según el escrito- "señaló numerosas irregularidades" del acta de la declaración que prestó en Nueva York, "manifestando su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar".

El exlíder de Podemos sostiene que los ahora querellados "redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas" por Rafael Isea.

"Tras la manipulación del acta oficial se produjo su posterior filtración a medios de comunicación afines, generando un grave perjuicio a la reputación de Podemos y de sus dirigentes y cargos públicos", entre ellos Pablo Iglesias, añadía el escrito.

Entre los investigados en esta causa figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que hoy declara en el juicio del caso Kitchen que celebra la Audiencia Nacional.

La investigación de Pedraz se remonta a inicios de 2024, cuando el juez admitió a trámite una querella de Podemos que denunciaba la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.EFE

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EFE

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