Un proyecto escolar sobre bioplásticos detecta una nueva especie de alga microscópica

León, 1 jun (EFE).- Un proyecto educativo en el que han participado más de un centenar de estudiantes de Secundaria de la provincia de León ha permitido a un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULe) identificar una nueva especie de diatomea —un alga microscópica— hasta ahora desconocida para la ciencia.

El hallazgo, publicado recientemente en la revista científica 'PhytoKeys', se enmarca en una iniciativa de ciencia ciudadana que analizaba el impacto de los materiales biodegradables en entornos acuáticos.

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La nueva especie, denominada Craticula scientiacivica, fue detectada durante un experimento desarrollado en acuarios instalados en varios centros educativos de la capital leonesa.

Su nombre hace referencia precisamente al carácter participativo del proyecto, en el que los escolares han colaborado activamente en la toma de muestras y el seguimiento de los cultivos.

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En total, 111 alumnos y siete profesores de seis institutos de la provincia formaron parte de esta investigación, coordinada por el Instituto de Medio Ambiente y Cambio Global de la ULE dentro del proyecto europeo CiDIA-micro, y según los autores del estudio, la colaboración entre alumnado y científicos no solo ha permitido avanzar en investigación, sino también fomentar vocaciones científicas y acercar el método científico a las aulas. EFE

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