Espana agencias

Un proyecto escolar sobre bioplásticos detecta una nueva especie de alga microscópica

Guardar
Google icon

León, 1 jun (EFE).- Un proyecto educativo en el que han participado más de un centenar de estudiantes de Secundaria de la provincia de León ha permitido a un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULe) identificar una nueva especie de diatomea —un alga microscópica— hasta ahora desconocida para la ciencia.

El hallazgo, publicado recientemente en la revista científica 'PhytoKeys', se enmarca en una iniciativa de ciencia ciudadana que analizaba el impacto de los materiales biodegradables en entornos acuáticos.

PUBLICIDAD

La nueva especie, denominada Craticula scientiacivica, fue detectada durante un experimento desarrollado en acuarios instalados en varios centros educativos de la capital leonesa.

Su nombre hace referencia precisamente al carácter participativo del proyecto, en el que los escolares han colaborado activamente en la toma de muestras y el seguimiento de los cultivos.

PUBLICIDAD

En total, 111 alumnos y siete profesores de seis institutos de la provincia formaron parte de esta investigación, coordinada por el Instituto de Medio Ambiente y Cambio Global de la ULE dentro del proyecto europeo CiDIA-micro, y según los autores del estudio, la colaboración entre alumnado y científicos no solo ha permitido avanzar en investigación, sino también fomentar vocaciones científicas y acercar el método científico a las aulas. EFE

rs/orv/crf

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las playas españolas retrocederán entre 60 y 80 metros para el año 2100, avisa un experto

Infobae

La actriz Patti LuPone recibirá el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas

Infobae

Pérez Llorca avisa que la PAU debe desarrollarse con normalidad pese a la huelga docente

Infobae

La no religiosidad juvenil se estanca en España tras años de fuerte avance

Infobae

Chipiona (Cádiz) llena de flores a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

Retiran el delito de aceptación de nombramiento ilegal al hermano de Sánchez por haber prescrito

La Justicia absuelve a la esposa de un narcotraficante en País Vasco tras no encontrar pruebas de que le haya ayudado, a pesar de vivir con él y saber de sus delitos

ECONOMÍA

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions