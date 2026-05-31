Xavi Pascual: "Hemos hecho el ridículo"

Barcelona, 31 may (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, reconoció tras la contundente derrota ante el Valencia Basket (77-102) en el Palau Blaugrana, con la que el conjunto azulgrana se quedó sin opciones de ser cabeza de serie, que su equipo hizo "el ridículo" en un partido que calificó de "muy malo en todas las facetas del juego".

"Hemos jugado, con mucha diferencia, nuestro peor partido de la ACB de todo el curso. Hemos hecho el ridículo, ha sido un partido horroroso en todas las facetas del juego", subrayó el técnico catalán, visiblemente molesto, en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

PUBLICIDAD

El preparador azulgrana admitió su sorpresa por la imagen ofrecida por su equipo, que llegaba tras encadenar seis victorias consecutivas en la fase regular, pero que se descompuso especialmente en defensa en un encuentro decisivo.

"La importancia del partido era enorme y, en lugar de empujarnos, nos ha bloqueado por completo de forma inexplicable. Llevas muchos años en esta profesión y a veces ocurren cosas que no te esperas. Hoy, nadie entiende lo que ha pasado", señaló.

PUBLICIDAD

La derrota deja al Barça en una situación delicada de cara a las eliminatorias por el título, en las que se medirá al UCAM Murcia sin factor pista, con apenas 48 horas para recuperar sensaciones, especialmente a nivel mental.

"Hay que ir paso a paso. Cada partido, a partir de ahora, es una final. Hemos hecho un gran tramo de temporada, con un balance de 22-6 desde el inicio de esta etapa, una cifra muy buena, aunque no haya sido suficiente para ser cabeza de serie. Ahora toca levantarse y competir con todo", explicó.

PUBLICIDAD

Pascual también asumió la responsabilidad de la mala imagen ante su afición, que despidió al equipo con una sonora pitada, y reconoció que la actuación del conjunto azulgrana merece "todas las críticas del mundo".

"Parece que cuando venimos al Palau, después de muchos días sin jugar aquí, nos volvemos a venir abajo. Nos ha pasado ya varias veces esta temporada. Empezamos mal, nos venimos abajo y luego ya no conseguimos reaccionar. El rival gana confianza y se escapa", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

avm/ism