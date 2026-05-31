Espana agencias

El Bakkali triunfa en Rabat y Ruppert bate el récord de Europa de 3.000 obstáculos

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El marroquí Soufiane El Bakkali, doble campeón olímpico de 3.000 metros obstáculos, triunfó este domingo ante su público en el Mitin Internacional Mohammed VI de Rabat, en la tercera cita de la Liga Diamante de atletismo de este curso, con una victoria en una carrera muy rápida en la que el alemán Frederik Ruppert, que fue segundo con 7:57.80, batió el récord de Europa.

El Bakkali, ídolo local, volvió a reinar ante su afición y logró su quinta victoria consecutiva en la Liga Diamante de Rabat desde la primera en 2022 y logrando su mejor marca personal con 7:56.68 en 2023.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, en una carrera muy rápida con tres atletas por debajo de los ocho minutos, el marroquí fue el primero en meta con 7:57.25, mejor marca mundial de la temporada hasta el momento, por delante de Frederik Ruppert, que hizo con 7:57.80 el récord europeo y el keniano Simon Koech con 7:59.44, marca personal.

Dos años después de su récord mundial en la reunión de la Liga Diamante en París con 2,10 metros, Yaroslava Mahuchikh está decidida a recuperar el título que ostentó durante tres años consecutivos hasta la temporada pasada. Campeona del 'diamante' de 2022 a 2024, la estrella ucraniana del salto de altura fue superada por la australiana Nicola Olyslagers en 2025 y ahora busca recuperar su estatus de número uno tras ganar el oro en los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) con 2,01 metros.

PUBLICIDAD

Mahuchikh, de 24 años, comenzó su temporada de aire libre en Rabat con una victoria gracias a un mejor salto de 1,97 metros, al que solo se acercaron la australiana Eleanor Patterson y la serbia Angelina Topic, ambas con 1,94.

En los 800 masculinos, al igual que ocurrió la temporada pasada, el mediofondista keniano Emmanuel Wanyonyi se quedó sin ganar en Rabat, en esta ocasión al terminar segundo con 1:43.56, por detrás del británico Max Burgin (1:42.98). En 2025 ganó después cinco victorias en el circuito y acabó ganando el tercer 'diamante', algo que quiere repetir este 2026.

Una de las pruebas más vibrantes fueron los 100 lisos femeninos, en los que hubo triplete de jamaicanas en las tres primeras posiciones. La más rápida fue Tina Clayton con 10.85, seguida de Lavanya Williams (10.95) y Jonielle Smith (11.00).

Los 200 masculinos también fueron de alto voltaje con el duelo que mantuvieron el estadounidense Kenneth Bednarek, que se impuso con 19.69, récord del mitin, al botsuano Letsile Tebogo, que hizo 19.96. Fuera de esa ecuación se quedó otro gran velocista, el sudafricano Sinesipho Dambile, que no bajó de los veinte segundos (20.03).

Los 1.500 metros masculinos depararon una carrera muy rápida con cuatro atletas por debajo de 3:31. De todos ellos el que entró primero en meta fue el estadounidense Yared Nuguse (3:30.35), con récord del mitin, seguido del portugués Isaac Nader (3:30.43), el francés Azzedine Habz (3:30.68) y el también estadounidense Vincent Ciattei (3:30.90).

Los 1.500 femeninos, fuera de concurso, tuvieron un nombre propio, el de la etíope Freweyeni Hailu, que ganó con autoridad con 3:58.25, con más de un segundo de ventaja sobre su compatriota Haregeweyni Kalayu (3:59.28).

En la categoría femenina también se disputaron las pruebas de disco, con victoria de la estadounidense Valarie Sion con 68,75 metros, récord del mitin; en la pértiga ganó la australiana Nina Kennedy (4,80 metros), en los 400 vallas la eslovaca Emma Zapletalova con 52,82, récord nacional; los 800 lisos para la suiza Audrey Werro con 1:56.56; y en los 200 la estadounidense Cambrea Sturgis (22.21).

En la categoría masculina hubo también pruebas en peso con triunfo del estadounidense Joe Kovacs, que lanzó 22,58, récord del mitin; los 400 lisos fueron para el estadounidense Jacory Patterson con 44.11,

Fuera de concurso se disputó la carrera de 100 vallas femenina, con victoria de la nigeriana Tobi Amusan (12.28), que hizo récord del mitin. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La caricia de Morante y la lidia total de Aguado triunfan en Aranjuez

Infobae

España hace historia en el Campeonato Iberoamericano con doce medallas

Infobae

Ramis deja en el aire su continuidad en el Burgos

Infobae

Tabilo: "Me esfuerzo en moderar la ilusión"

Infobae

El torero Paco Ureña herido con pronóstico "grave" tras una cornada en las Ventas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino