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Ramis deja en el aire su continuidad en el Burgos

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Burgos, 31 may (EFE)-. El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, dejó dudas sobre su continuidad en el club, tras una temporada que ha terminado con el equipo fuera del 'playoff' de ascenso, pese a alcanzar los 72 puntos, una cifra histórica en la Segunda División.

En sus declaraciones tras el partido contra el Andorra, Ramis reconoció el desgaste acumulado y la necesidad de parar antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su futuro.

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El técnico reconoció que a Michu ya le ha trasladado desde hace tiempo la importancia del objetivo deportivo.

“Michu sabe desde hace tiempo que para mí era muy importante el 'playoff', estaba muy condicionado a eso”, explicó, y fue especialmente sincero al analizar el estado anímico tras el cierre de la temporada en la que se ha "tocado mucho techo con el equipo" y la plantilla y cuerpo técnico se ha dejado "todo y no hay ningún argumento" para decir a los jugadores.

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El técnico describió un escenario de desgaste generalizado dentro del cuerpo técnico y reconoció sentirse "vacío, cansado y agotado" de todo el trabajo, al tiempo que subrayó que entrenar es su "pasión pero que desgasta muchísimo”.

En este contexto, Ramis insistió en la necesidad de tomar distancia antes de decidir y "pensar con frialdad todo”. Además, apuntó que "independientemente de que sea una decisión para un lado o para otro", señaló que "la forma de trabajar puede seguir creciendo" sin continuar él en el banquillo. EFE

vfr/sab/aa

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EFE

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