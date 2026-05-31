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Tabilo: "Me esfuerzo en moderar la ilusión"

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París, 31 may (EFE).- La ilusión por marcar una página de la historia del tenis chileno no debe ensombrecer la concentración de Alejandro Tabilo a las puertas de afrontar en Roland Garros sus primeros octavos de final de un Grand Slam, que le medirán al canadiense Felix Auger-Aliassime.

"Mi objetivo es concentrarme en el partido sin pensar en otras cosas. No miro lo que se dice ni tampoco quiero mirar la historia del tenis chileno", asegura el jugador en una entrevista con EFE un día antes de que descubra la mítica pista Philippe Chatrier.

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A sus 28 años, el número 36 del ránking sueña con "llegar lejos" en el torneo en el que "se están abriendo muchas posibilidades" por la eliminación de grandes favoritos, pero no quiere que eso le descentre del trabajo que en los últimos meses le ha llevado más lejos que nunca.

"Ahora la clave es poder entrar bien en el partido", afirma el jugador, que toma como ejemplo su partido de tercera ronda contra el joven francés Moïse Kouame, cuando se vio inundado por una ola de gritos de los locales que apoyaban a su rival.

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Haber sabido sobreponerse a eso le da galones para afrontar la central de París ante el quinto del mundo, en su segundo contacto con una gran pista tras haber perdido en 2025 en la Arthur Ashe de Nueva York contra el alemán Alexander Zverev.

"Son partidos muy especiales, pero estoy aprendiendo a afrontarlos mejor, sobre todo desde el punto de vista mental. Ese ha sido el trabajo que he intensificado con mi equipo. También la preparación física y el análisis táctico de los partidos", señala.

Tabilo, admirador de Nicolás Massu, quiere seguir la ruta de otros chilenos que han firmado cuartos de final en un Grand Slam, aunque es consciente de que su trayectoria es propia: "Yo he llegado hasta aquí de forma diferente, quiero hacer mi camino, mi historia".

Estar en octavos ya ha justificado todo el trabajo de esta temporada, pero Tabilo no quiere pararse ahí, quiere seguir avanzando.

"Esoy motivado para seguir adelante, sé que será duro pero lo que estoy consiguiendo te da ilusiones para todo el año", señala el chileno, que considera que sobre tierra batida tiene opciones sobre Auger-Aliassime.

El canadiense le venció en el único duelo entre ambos en el Masters 1.000 de Shangai del año pasado, disputado sobre pista dura. EFE

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EFE

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