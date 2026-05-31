España hace historia en el Campeonato Iberoamericano con doce medallas

Redacción deportes, 31 may (EFE).- España brilló en la vigésima primera edición de los Campeonatos Iberoamericanos en Lima, en la que logró doce medallas repartidas en cuatro de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, y en la que todos los representantes de la selección acabaron entre los ocho primeros de sus respectivas pruebas.

Las dos primeras medallas de España fueron para Naiara Pérez en salto con pértiga, con un oro gracias a una marca de 4,20 metros, y Beatriz Álvarez, que en su tercer 10.000 del mes de mayo se proclamó campeona iberoamericana con 33:45.53.

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En la segunda jornada llegaron siete nuevas medallas para España. Lidia Sánchez-Puebla se colgó el bronce en los 10.000 metros marcha con un registro de 45:16.52 y, tras ella, Lucía Redondo finalizó en cuarta posición con 45:45.43, y ya comenzada la sesión nocturna Javier Lorente conquistó la cuarta medalla en su primera internacionalidad en los 400 vallas con 50.61.

En la pértiga masculina, España repitió el doblete de la pasada edición en Cuiabá, donde Aleix Pi ganó el oro e Isidro Leyva la plata. En este ocasión, Isidro Leyva se proclamó campeón iberoamericano (5,40 metros) y Alex Gracia se colgó la plata (5,30).

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En el salto de altura, Pablo Martínez se colgó el bronce con 2,13 metros y Belén Toimil en peso (17,57), mientras que el riojano Carlos Beltrán ganó su primera medalla internacional con una plata en longitud con 7,91 metros, su segundo mejor salto de siempre.

En la última jornada España amplió su cosecha con las medallas de David Barroso, que se colgó el oro en los 800 metros, y de Una Stancev en altura, que se llevó la plata con un salto de 1,90 metros, misma altura que la dominicana Marysabel Sanyu, aunque su nulo en 1,82 metros le privó del oro.

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El colofón al campeonato lo puso Manu Quijera, que logró subirse al tercer cajón del podio en la jabalina gracias a un lanzamiento de 77,67 metros. EFE