Urtasun ve una operación para derribar al Gobierno pero que "no puede ser excusa" para el PSOE

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que sí que existe una operación para derribar al Gobierno, pero ha dicho que esto "no puede ser excusa" para que el PSOE no afronte informaciones que considera graves.

Lo ha dicho este domingo en un acto organizado por los Comuns en El Prat de Llobregat (Barcelona), junto a la presidenta en el Parlament del partido, Jéssica Albiach, la alcaldesa del Prat de Llobregat, Alba Bou, y los coordinadores en el Baix Llobregat Sílvia López y Albert Guasch.

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Ha afirmado que no pueden mirar hacia otro lado al decir que todo es 'lawfare' y que el partido debe asumir responsabilidades, y ha abogado por escapar de la idea de que no existe la corrupción cero: "Nosotros somos un espacio político en el que nadie ha metido la mano en la caja, donde no ha habido ningún caso de corrupción y somos un ejemplo, los Comuns, de que claro que existe la corrupción cero".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)