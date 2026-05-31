Page advierte que "España no es un Estado fallido" y resalta el valor de las instituciones

Cuenca, 31 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que "España no es un Estado fallido" sino que es un país que funciona, y ha resaltado la importancia del papel de las instituciones como el poder judicial o las fuerzas de seguridad en la etapa democrática.

Durante su intervención en el acto del Día de Castilla-La Mancha celebrado este domingo en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca, García-Page ha argumentado que el hecho de que "algunos tengan problemas no significa que España sea un Estado fallido; este país funciona", y ha apuntado que lo hace especialmente "cuando tiene que autocorregirse, cuando salen noticias graves que afectan a la honestidad".

PUBLICIDAD

García-Page ha mostrado un "apoyo cerrado" a aquellos "que sufrís un ataque por hacer vuestro trabajo", y ha aludido al Poder Judicial, la Fiscalía, las fuerzas armadas, la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Ha recordado que "la primera obligación de un político es defender las instituciones", y ha subrayado: "La verdad no admite muros de ningún tipo".

EFE

daa-cst/jlp

(Foto)(Vídeo)