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Controlado el incendio declarado en Jerez del Marquesado (Granada)

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Granada, 31 may (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal que se había declarado en la mañana de este domingo en un paraje en Jerez del Marquesado (Granada).

El fuego se había originado poco antes de las 12:15 horas y ha sido dado por controlado una hora después, por lo que todo el perímetro está rodeado por una línea de control, ha informado el Infoca en sus redes sociales.

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Para su extinción, el Infoca ha movilizado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales, según ha informado en sus redes sociales.

Además, también se han desplegado dos vehículo autobombas y un helicóptero ligero. EFE

lfr/fs/jlp

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EFE

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