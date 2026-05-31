2-0. La Real cierra con un triunfo ante el Atlético de Madrid su histórica temporada

San Sebastián, 31 may (EFE).- La Real Sociedad cerró con un triunfo la histórica temporada que le permitirá jugar la previa de la Liga de Campeones, después de ganar con justicia, con los goles de Lucía Pardo y Cecilia Marcos, a un Atlético de Madrid que fue de más a menos.

El encuentro evidenció que había poco en juego, más allá de que las locales querían agradar a su afición y despedir con todo merecimiento a cinco de sus jugadoras que han sido pilares en esa clasificación.

PUBLICIDAD

Ese plus de las donostiarras se traduciría en la ventaja que cogerían en el primer tiempo con el gol de Lucía Pardo, una de las futbolistas que se despiden y que tuvo la asistencia de Emma Ramírez, otra de las futbolistas que no lucirán la elástica txuri urdin la próxima temporada.

El Atlético tuvo su opción de empate en sendas ocasiones uno contra uno de Gio y Jensen, desbaratadas por la guardameta y zaga de un cuadro vasco que sentenció el marcador a veinte minutos para el final, con el tanto de Marcos previa jugada de su capitana Nerea Eizagirre.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

2.- Real Sociedad: Arrulla; Lucía Rodríguez, Aparicio, Vicente, Agirrezabala (Florentino, min. 87); Emma Ramírez (Marcos, min. 69), Jacinto, Fernández, Lavogez (Eguiguren, min. 69); Pardo (Eizagirre, min. 69) y Uria Gabilondo (Cahynova, min. 57).

PUBLICIDAD

0.- Atlético de Madrid: Gallardo Nuñez; Otermin (Portales, min. 69), Menayo (Lydia Rodríguez, min. 69), Medina, Lauren Leal, Luany (Bartel, min. 86); Boe Risa (Sarriegi, min 60), Natalia Martín, Iannuzzi; Gio Garbelini (Chinchilla, min. 69) y Jensen.

Árbitra: Ylenia Sánchez (Comité Catalán). Amonestó a Menayo y Medina.

Goles: 1-0, min. 26: Pardo. 2-0, min. 71: Marcos.

Incidencias: encuentro disputado en el Estadio Zubieta. Despedida a las jugadoras de la Real que no seguirán la próxima temporada: Andreia Jacinto, Claire Lavogez, Lucía Rodríguez, Lucía Pardo y Emma Ramírez. EFE

PUBLICIDAD

cr/ab/og