El PP critica que Sánchez haya iniciado "una ofensiva contra los cimientos del Estado para tapar su corrupción"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por iniciar "una ofensiva contra los cimientos del Estado para tapar su corrupción", lo que ha tachado de "peligro para la democracia".

Así lo ha señalado durante un acto en Aranjuez junto al alcalde de la localidad, Miguel Gómez Herrero, donde ha afeado que Sánchez haya tomado "la decisión de hacer una ofensiva contra jueces, fiscales, policías, periodistas todo con tal de salvar su propia corrupción y pone en jaque los cimientos de nuestro estado".

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"Desde el PP de Madrid nos sentimos muy orgullosos de todos los alcaldes del PP, como es el caso de Miguel. Vemos a los pocos alcaldes del PSOE que quedan preocupados ante las elecciones por si el golpe democrático que algunos ciudadanos quieren darle a Pedro Sánchez se lo van a llevar ellos", ha indicado.

Además, considera "necesario" poner en valor el trabajo que se está realizando en Aranjuez, donde se van a ver "las obras del Mirador del molino y además el alumbrado de la calle de la reina, una reivindicación histórica de los vecinos de Aranjuez junto a otras iniciativas en las que está involucrada la Comunidad de Madrid como es el Plan Vive de vivienda o como son mejoras en infraestructuras para toda la zona de la montaña".

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"Es una gestión que es la que la gente necesita, alcaldes que respondan ante las necesidades reales y trabajen por sus vecinos. Miguel ha puesto el ejemplo de cómo se ha reducido el pago a proveedores, es un acto de respeto a quienes desde lo privado aportan y dan servicio al ayuntamiento y evidentemente hay que pagarlo", ha señalado.

"Desde el Partido Popular de Madrid vamos a seguir denunciado que hay que decir basta, y llamamos a sus socios a que digan hasta aquí, hay que tomar medidas y ellos son los que pueden poner fin al sufrimiento que está teniendo nuestro país con este presidente del Gobierno", ha agregado.

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