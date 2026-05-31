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Ilunion, campeón de la SuperLiga Fundación ONCE

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Redacción deportes, 31 may (EFE).- Ilunion conquistó el título de la SuperLiga Fundación ONCE al imponerse este domingo en la final disputada en el Pabellón Multiusos de Guadalajara a Amivel (75-85), en un duelo en el que destacó el británico Terry Bywater, con 41 puntos.

El equipo madrileño, dirigido por Víctor Ramos, redondeó con el trofeo de la SuperLiga una temporada de ensueño al sumar un triplete de títulos tras la Supercopa de España y la Copa de Campeones de Europa logradas anteriormente.

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Ilunion, que se deshizo en la semifinal de la 'final four' de Bidaideak Bilbao, también ganó en la final a Amivel, que, tras sorprender en su semifinal al líder de la fase regular, Amiab Albacete, no perdió la fe en dar de nuevo la sorpresa hasta el último minuto.

El partido fue reñido hasta el inicio del último cuarto, en el que Amivel llegó a ponerse a solo tres puntos, momento en el que Ilunion reaccionó para enlazar un par de jugadas que le volvieron a poner con diez de ventaja antes de que cuatro de sus jugadores fueran descalificados y alargaran el encuentro con un quinteto poco habitual.

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El mejor quinteto de la 'final four' lo integró Oscar Onrubia (Amiab Albacete), Kyle Marsh (Amivel), Gregg Warburton, Luis Eduardo Jasso y Terry Bywater (Ilunion).

Ficha técnica:

75 - Amivel (22+19+21+13): Carlos Martínez (16), José Sandoval (16), Kyle Marsh (10), Luis Cristen y Ezequiel Esparza (15) -quinteto inicial- Marcin Balcerowsky, Leo Pekka Tathi Oscar Knight (18), Víctor Bueno y Michell Navarro.

85 - Ilunion (21+26+22+16): Gregg Warburton (10), Charlotte Moore, Terry Bywater (41), 'Pincho' Ortega (4) y Luis Eduardo Jasso (24) -quinteto inicial- Josema Conde, Amadou Diallo (2), Daniel Díaz (4), Eithen Leard y José Leep.

En el partido por el tercer y cuarto puesto se impuso Amiab Albacete sobre Bidaideak Bilbao (71-61).

Ilunion es el equipo más laureado de la historia del campeonato liguero español con 19 trofeos de campeón mientras que Amivel no ha logrado ninguno. Amiab Albacete se mantiene con tres y Bidaideak Bilbao con uno. EFE

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EFE

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