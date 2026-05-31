UCAM Murcia-Barça, Valencia-Bilbao y Baskonia-Joventut completan los cruces de cuartos

Madrid, 31 may (EFE).- Los cruces de cuartos de final de la Liga Endesa quedaron este domingo definidos tras la victoria del Valencia Basket sobre el Barça.

Así, los cruces UCAM Murcia-Barça, Valencia-Bilbao y Baskonia-Joventut se unen al ya conocido Real Madrid-La Laguna Tenerife.

- Cuartos de final

1º Real Madrid - 8º La Laguna Tenerife

4º UCAM Murcia - 5º Barça

2º Valencia Basket - Surne Bilbao Basket

3º Kosner Baskonia - Asisa Joventut

EFE

sab