UCAM Murcia-Barça, Valencia-Bilbao y Baskonia-Joventut completan los cruces de cuartos

Madrid, 31 may (EFE).- Los cruces de cuartos de final de la Liga Endesa quedaron este domingo definidos tras la victoria del Valencia Basket sobre el Barça.
Así, los cruces UCAM Murcia-Barça, Valencia-Bilbao y Baskonia-Joventut se unen al ya conocido Real Madrid-La Laguna Tenerife.
- Cuartos de final
1º Real Madrid - 8º La Laguna Tenerife
4º UCAM Murcia - 5º Barça
2º Valencia Basket - Surne Bilbao Basket
3º Kosner Baskonia - Asisa Joventut
EFE
sab
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Cuatro fallecidos en las carreteras, tres motoristas y un ciclista, en el fin de semana
Temas del día de EFE España del lunes 1 de junio
0-2. El Málaga sella su pase al 'play off' ante un Zaragoza desahuciado
77-102. El Valencia desarbola al Barça en el Palau y será cabeza de serie en el 'play-off'
1-0. El Burgos vence al Andorra, pero se queda fuera del 'playoff'
MÁS NOTICIAS