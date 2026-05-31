26-23. El Rocasa vence en Telde y conquista su segundo cetro liguero

Telde (Gran Canaria), 23 may (EFE).- El Rocasa Gran Canaria ha derrotado este domingo en Telde al Super Amara Bera Bera (26-23) en el segundo encuentro de la final de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano, conquistando así su segundo título en la máxima categoría.

Siete años después, el equipo isleño consigue repetir trofeo y, curiosamente, lo alza precisamente a costa del conjunto vasco, el mismo rival con el que se midió en la final de aquella ya lejana temporada 2018-19. EFE

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