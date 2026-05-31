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Delegación del Gobierno investiga agresión de policía a una mujer en protesta profesores

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València, 31 may (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "inaceptable" un vídeo que está circulando por las redes sociales en el que se ve a un Policía Nacional golpeando por la espalda a una mujer que participaba en una protesta de profesores en València, y ha anunciado que se investigarán los hechos para "depurar responsabilidades".

En el vídeo se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra causando su caída en el suelo.

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La delegada del Gobierno ha manifestado, en un mensaje en su cuenta oficial de X, que van a investigar lo ocurrido "de forma exhaustiva para depurar responsabilidades".

"Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", afirma, al tiempo que señala que "éste es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes". EFE

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