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Jódar sube el tono

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Luis Miguel Pascual

París, 31 may (EFE).- Con 19 años y en cuartos de final de un Grand Slam, el español Rafael Jódar ha entrado en una nueva dimensión, que confirma las expectativas que pesan sobre su tenis y que pueden multiplicarse si supera camino de la semifinal al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.

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El joven tenista se impuso en cinco sets a su compatriota Pablo Carreño, de 34 años, que tras dominar con la solvencia que había ido demostrando en este torneo las dos primeras mangas se resintió de molestias en el hombro que le impidieron rivalizar con la potencia de Jódar.

El resultado, 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, es la segunda victoria consecutiva de Jódar a cinco sets, la primera en toda su carrera que remonta dos mangas en contra y supone una expresión de su tenacidad en la pista.

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Y supone su triunfo 19 del año sobre arcilla, lo que le coloca como el jugador que más ha conseguido, uno más que el italiano Jannik Sinner.

Ganador de Marraquesh, semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid y Roma, Jódar se convierte en el octavo tenista menor de 20 años que alcanza los cuartos de Roland Garros en este siglo, tras el suizo Roger Federer, los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic, el letón Ernests Gulbis, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

Carreño, que lamentó que su hombro, castigado por las condiciones de la pista, diferentes por la caída de las temperaturas con respecto al resto de la semana, no aguantara un poco más, alabó la consistencia de Jódar y consideró que está destinado a rivalizar con los dos capos del circuito, Sinner y el español Carlos Alcaraz.

"Este año es para aprender. Llevo aquí cinco meses, no sé lo que pasará en dos o tres años", dijo el joven tenista, que se esfuerza por no crear una expectativa desmesurada, obstinado en "mantener los pies en el suelo".

El nivel se incrementa ahora para Jódar que se medirá con un Zverev que sabe lo que es jugar la final de París. El madrileño ya afrontó en la capital española al número 1 del mundo y ahora tendrá otra oportunidad de comprobar dónde está su nivel y de hacerlo en la impresionante pista Philippe Chatrier, la más grande en la que jamás habrá jugado.

El germano busca a sus 29 años su primer Grand Slam y con la ausencia por lesión de Alcaraz y la eliminación de Sinner tiene una oportunidad de oro, aunque habrá que conocer como gestiona la presión de ser el máximo favorito.

Su clasificación para cuartos, por octava vez en su carrera, se produjo a costa del neerlandés Jasper de Jong, 7-6(3), 6-4 y 6-1, rescatado de la fase previa.

El alemán alabó a la joven promesa ascendente, del que dijo que "es capaz de acelerar la pelota de los dos lados, es increíblemente especial" y le definió como "un jugador muy ofensivo, muy joven y con un enorme talento".

Cuádruple semifinalista en París, donde en 2024 disputó la final, Zverev solo se ha perdido los cuartos de final en una temporada desde 2018.

Esta temporada en tierra batida alcanzó las semifinales de Montecarlo y Múnich, la final de Madrid, donde fue derrotado por Sinner, y cayó en octavos de Roma contra el italiano Luciano Darderi, el mismo rival que en cuartos derrotó a Jódar. Totaliza 17 triunfos, dos menos que el español y cuatro derrotas, una más. EFE

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