Interceptados este domingo en Baleares 153 inmigrantes a bordo de siete pateras

(Actualiza la NA7178 con más datos)

Palma, 31 may (EFE).- Baleares ha registrado a lo largo de este domingo la llegada de siete pateras con 153 inmigrantes a bordo, mayoritariamente a las islas de Cabrera, Mallorca y Formentera, según ha informado la delegación del Gobierno.

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Las embarcaciones han sido localizadas desde primeras horas de la madrugada hasta que la última interceptada es a las 13.45 horas en la zona de la playa de Santa Eulària, en Ibiza .

En dichas pateras rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil viajaban tanto inmigrantes de origen subsahariano como magrebí. Sin detallar si había alguna mujer o menores entre ellos.

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En lo que va de año han llegado a Baleares más de 2.000 migrantes a sus costas, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 alcanzaron las aguas baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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