Educación a los sindicatos: Las decisiones de la Conselleria no se toman bajo presión

València, 31 may (EFE).- La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha advertido a los sindicatos que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio" y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es "un buenísimo acuerdo".

Ortí ha comparecido ante los periodistas, junto al secretario general de Educación y cuatro directores generales, tras la novena reunión con los sindicatos y después de darla por cerrada mientras los representantes del STEPV, CCOO PV y UGT-PV se han mantenido en el interior de la sala de reuniones hasta que la consellera diera respuesta a su petición de que hablara con el conseller de Hacienda para garantizar una mejora salarial.

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La consellera ha lamentado la situación "inusual" que se ha producido, ha reiterado que están abiertos a negociar y han propuesto "la mejor oferta educativa posible", y ha señalado que ahora "parece que el problema es el sueldo", ante lo que ha recordado que ese punto de negociación se ha cerrado con dos sindicatos y no se reabrirá mientras no se avance en el resto de reivindicaciones.

Según ha señalado, el camino es seguir con las mesas de negociaciones monográficas sobre aspectos concretos, cuestión que se ha planteado en la reunión.

Sobre la propuesta retributiva, ha defendido que hasta 2028 los docentes catalanes y valencianos cobrarán lo mismo, con una diferencia de 30 ó 40 euros mensuales, pero en Cataluña el incremento alcanzado incluye la subida estatal que ya les correspondía.

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En la Comunitat, ha agregado, se ofrece una subida adicional específica que llegará en septiembre y, sumando el incremento a nivel nacional, el sueldo superaría los 500 euros de incremento, "un año antes" que en Cataluña, y con posibilidad de volver a negociar en 2028.

La otra línea roja para la Conselleria es la derogación de la Ley de libertad educativa que reclaman los tres sindicatos, una medida que "corresponde", ha dicho, a Les Corts Valencianes. "Si piden derogación, esta negociación se rompe", porque la ley se aprobó "por la mayoría", ha defendido.

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La consellera sospecha que la huelga indefinida del profesorado tiene "un componente político" y de fondo las elecciones sindicales de diciembre.

La Conselleria está abierta a negociar pero "con respeto a los procedimientos administrativos" en el paraguas de la democracia que son la mesas de diálogo, "sin imposición y con intención de llegar a acuerdos", ha afirmado, para denunciar que los tres sindicatos "han decidido cambiar las reglas del juego".

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Preguntada por los representantes sindicales que esperan en la sala una respuesta de la Conselleria, ha indicado que son adultos y por encima de todo está su voluntad: "La nuestra es llegar a que la negociación puede continuar y podamos llegar a acuerdos, no es necesario imponer la voluntad por una de las partes que bloquea el diálogo".

Ortí ha manifestado que dialogarán con ellos para que "reflexionen" y poder solucionar la situación "con la mínima tensión posible".

Una vez concluida la novena reunión, la consellera y los altos cargos de Educación han salido de la sala mientras los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior después de que Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten "un documento base decente".

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Los representantes de ANPE y CSIF han informado en sus redes sociales de que se encuentran también en el interior del edificio de la Conselleria porque "no se garantiza su seguridad", ya que las personas que están protestando en el exterior "bloquean las salidas". EFE

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