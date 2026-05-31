Extinguido el incendio del Parque Nacional de Doñana tras una semana de trabajos

Huelva, 31 may (EFE) - El Plan Infoca ha dado por extinguido, tras una semana de trabajos, el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en pleno Parque Nacional de Doñana.

Así lo ha confirmado a través de redes sociales, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un mensaje en el que ha confirmado que la extinción se ha decretado a las 21:15 horas de este domingo, lo que implica que los medios que aún quedaban en la zona en labores de refresco se han retirado.

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"Llega la mejor noticia", ha señala Sanz, que ha aprovechado sus palabras para agradecer al Plan Infoca "por su dedicación, profesionalidad y por el gran esfuerzo realizado estos días".

Además, ha recordado que mañana comienza la "Época de Peligro Alto de Incendios Forestales" en Andalucía: "Recuerda: Si ves llamas o humo, llama inmediatamente al 112".

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El incendio quedó estabilizado el martes a las 22.15 horas y controlado 24 horas más tarde; desde entonces, se encontraban en el lugar un dispositivo compuesto por tres autobombas, 21 bomberos forestales, 1 técnicó de Operaciones, un encargado de logística, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) y un técnico analista.

Se está a la espera de conocer la superficie concreta afectada por las llamas, si bien las mediciones preliminares hechas públicas por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ronda las 500 hectáreas.

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Desde el Espacio Natural de Doñana (END) se ha señalado que la localización del incendio está ubicada entre el extremo sur del sistema dunar, donde ha afectado a diferentes “corrales” (zonas de pinar entre dos frentes de dunas) y su confluencia con las arenas más estabilizadas al norte de la finca de Marismillas, con un pinar más desarrollado.

Como la práctica totalidad del Parque Nacional, "una zona de alto valor ecológico con pinares, sabinares y enebrales fundamentalmente". EFE

lra/IE