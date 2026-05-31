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Ingresa en prisión un joven de 26 años tras intentar disparar a varios policías en Almería

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Almería, 31 may (EFE).- Un juez de Almería ha decretado el ingreso en prisión provisional para un joven de 26 años, identificado con las siglas B.P.C., tras ser detenido por agredir a varios agentes de la Policía Nacional e intentar dispararles con el arma reglamentaria que le había arrebatado a uno de los efectivos.

Fuentes de la Comisaría de Almería han indicado a EFE que los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado viernes al sábado en el barrio de La Chanca, adonde acudieron varias patrullas policiales para localizar al ahora encarcelado, que era buscado por una presunta agresión con arma blanca a otra persona cometida días atrás.

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El operativo, tal y como adelanta el periódico 'La Voz de Almería', desembocó en una situación tensa desde el primer momento y derivó en un forcejeo en el que el arrestado empujó a uno de los agentes, lo que provocó su caída por unas escaleras desde una altura considerable y un golpe en la cabeza. Acto seguido, el agresor se abalanzó sobre el policía caído y continuó golpeándole con patadas y puñetazos.

Durante la agresión, el individuo logró sustraer la pistola reglamentaria del agente herido y apretó el gatillo en repetidas ocasiones mientras apuntaba al resto de policías presentes, aunque el seguro del arma impidió que llegara a efectuarse ningún disparo.

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Finalmente, los agentes lograron inmovilizar y detener al joven, que pasó la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en la Avenida del Mediterráneo antes de pasar a disposición judicial. Como consecuencia de la intervención, dos efectivos policiales tuvieron que recibir asistencia en un centro médico por las heridas sufridas. EFE

mma/fp

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EFE

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