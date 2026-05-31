Corte total de la A92 en Granada tras la colisión entre dos camiones

Granada, 31 may (EFE).- La autovía A-92 a su paso por Alfacar (Granada) permanece cortada totalmente tras el accidente registrado a última hora de la tarde de este domingo entre dos camiones.

Según ha informado la DGT y la Asociación de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada (Asvogra), el accidente se ha producido pasadas las 20.30 horas a la altura del kilómetro 248.

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Como consecuencia de la colisión, el choque ha provocado el corte total de la vía, mientras que uno de los vehículos ha registrado un incendio, lo que ha movilizado también a los Bomberos de Granada.

Este corte ha provocado desvíos del tráfico por la GR-30, la A-44 y la A-308 entre Darro e Iznalloz, así como por la carretera provincial que une Granada capital con Alfacar. EFE

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