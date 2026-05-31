Sánchez pide tiempo frente una "oposición marrullera" a la que acusa de malas artes

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo "tiempo" para consolidar las transformaciones impulsadas durante los últimos 8 años ante un PP y Vox, a los que ha calificado de "oposición marrullera", mientras los populares han emplazado a los socios parlamentarios a mover ficha.

Sánchez lo ha reclamado en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, que ha sido su primera intervención pública tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en el marco de la investigación del llamado caso Leire Díez.

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El jefe del Ejecutivo ha insistido en que su intención es mantener la hoja de ruta prevista hasta 2027 y "más allá", frente a los que quieren "derribar el Ejecutivo" con "malas artes", descartando así la posibilidad de convocar elecciones como le pide, una y otra vez, la oposición.

En su intervención, Sánchez ha afirmado que "el socialismo democrático puede tropezarse" porque es "un proyecto humano", pero ha advertido de que "nunca" dan la "batalla por perdida" en las adversidades: "Nos levantamos y avanzamos", ha remarcado.

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"Nosotros no negamos los problemas, pero lo que tampoco se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años, pese a las de las dificultades y los problemas, avanzando", ha señalado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha seguido en su tesis, manifestada estos días tras la imputación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la actuación de la UCO, de que se están empleando "métodos no democráticos" para intentar dejar caer al Ejecutivo.

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En concreto, Puente ha criticado, en un mensaje que ha publicado en la red social X, la doble vara de medir de quienes se "rasgan las vestiduras" por "lo que salta a la vista" y "silban" cuando el PP habla de "posible pucherazo" en las elecciones.

"Cuestionar la intencionalidad de algunas investigaciones, gravísimo. Cuestionar la limpieza de nuestro sistema electoral, ya tal", ha ironizado el ministro.

El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, por su parte, ha dicho que los socialistas no tienen "miedo" a la justicia y ha erigido a Pedro Sánchez como un "referente moral" para Europa y el mundo, a pesar de reconocer que ha sido una semana "complicada" en un discurso en la Festa de la Rosa en Constantí (Tarragona).

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Por su parte, el también socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha desmarcado de la tesis de que existe un complot para derribar al Gobierno, al expresar su "apoyo cerrado" a los que sufren "un ataque simple y llanamente" por hacer su trabajo.

Y ha citado expresamente a los integrantes del Poder Judicial, la Fiscalía, las fuerzas armadas, la Guardia Civil o la Policía Nacional, durante su intervención en el acto del Día de Castilla-La Mancha.

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Además, el histórico dirigente del PSOE y exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2010 y 2011, Ramón Jáuregui, ha reclamado a su partido "un congreso extraordinario urgente para recuperar el debate interno".

En un artículo en El Correo, el ex secretario general del PSE-EE ha confesado su preocupación y "aturdimiento" por "tal cúmulo de acusaciones" que, independientemente de cómo acaben, ha dicho, hacen un daño corporativo "enorme".

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El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también cree que existe una "operación para derribar al Gobierno" desde "el inicio", si bien ha advertido a Sánchez de que eso no puede servir de excusa para mirar "para otro lado" ante las causas judiciales que salpican a su partido.

"Hay cosas graves y, por tanto, se tienen que asumir responsabilidades", ha apostillado Urtasun, que ha incidido en que el PSOE no puede defender que "todo es 'lawfare'" y no dar explicaciones.

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Desde el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha exigido a los socios parlamentarios del Gobierno que elijan entre "sostener a un Gobierno envenenado por la corrupción o solucionar los problemas de la gente".

"Son ellos (en referencia al PNV y Junts) los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y, por tanto, son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga", ha espetado en un acto de partido en Madrid.

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Por último, la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero ha asegurado que este Ejecutivo, del que formó parte en sus orígenes, está "enterrado" y la "legislatura agotada", porque, en su opinión, "no han resuelto uno solo de los problemas de la gente".

Y ha ironizado al señalar que han puesto "la guinda" con los supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, porque "hace pasar vergüenza a la gente", ha añadido antes de participar en una manifestación en defensa de la sanidad pública. EFE

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