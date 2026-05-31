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4-1. El Athletic cierra la temporada con una goleada al Alhama

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Bilbao, 31 may (EFE).- El Athletic Club despidió la temporada con una goleada frente al descendido Alhama (4-1) que endulza el cierre de la irregular campaña completada por el equipo rojiblanco dirigido por un Javi Lerga de quien se desconoce si seguirá o no la próxima temporada al frente del conjunto bilbaíno.

Las locales se fueron con ventaja al descanso gracias a un tempranero gol de Agote. Yiyi, en el 35, tuvo una clarísima ocasión para empatar, pero Nanclares adivinó la intención de la madrileña y mantuvo el 1-0 que premió el mejor juego de las rojiblancas.

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El Athletic sentenció en la reanudación en diez minutos de inspiración. En el 60 Campos aprovechó un pase de Pinedo para poner el 2-0, en el 64 Amezaga marcó el tercero y en el 71 de nuevo Campos, que había entrado en la segunda parte, firmó el cuarto del equipo de Lerga.

En el 84 Mariana, con una buena volea, culminó la última aproximación murciana para poner el 4-1 definitivo.

Antes de comenzar el partido se homenajeó a Naroa Uriarte, que se retira del fútbol a los 25 años por problemas físicos, y a la portera Olatz Santana en su último partido en el Athletic. Las dos futbolistas recibieron sendas camisetas enmarcadas de manos de la exjugadora Eli Ibarra. EFE.

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ibn/jl

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EFE

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