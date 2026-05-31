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Doblete de Juan Manuel Zarza en Jerez en la prueba inicial de la Copa de España

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Cádiz, 31 may (EFE).- El piloto Juan Manuel Zarza consiguió un doblete en la categoría de Superbike en la primera prueba puntuable de la Copa de España de motociclismo, que se ha desarrollado este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Zarza logró este domingo su segundo triunfo del fin de semana, tras el conseguido el sábado en la primera carrera, y Yerai Sánchez le siguió en la segunda plaza y Karim Quintal en la tercera, informó la organización.

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En el segundo grupo de la división de motos derivadas de serie, Vicente Gimeno obtuvo el triunfo, con Juan Antonio Rabaneda en el segundo puesto y Aitor Barba en el tercero.

En Supersport, Guillermo Moreno logró una victoria incontestable, con veinte segundos de ventaja sobre Ignacio Aparisi, segundo, que superó a Marco García, tercero.

En Supersport 300, Damián Alonso repitió el triunfo del sábado en la Copa de España de la categoría.

En la Copa BMW, la victoria fue para Isaac Moreno, que en una bonita lucha con Juan Antonio Alonso relegó a este a la segunda plaza, con Alfonso Azevedo en la tercera posición. EFE

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jsb/agr/jl

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