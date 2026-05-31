“La Llosa” gana el Oaks y el jockey Melgarejo vuelve a lo más alto

Madrid, 31 may (EFE).- La potranca “La Llosa” venció este domingo en el hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, con un potente remate en los 2.400 metros del Beamonte-Oaks Español, la carrera reina para las yeguas de tres años sobre el fondo, y le dio además la primera gran victoria desde su regreso al turf, hace medio año, al jockey sevillano Ignacio Melgarejo.

Melgarejo estaba llamado a montar hoy a la favorita, “Sikereti”, pero sus propietarios decidieron contratar los servicios de un número uno mundial, el brasileño Silvestre de Sousa, cuatro veces campeón en el Reino Unido.

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“La Llosa”, en teoría la segunda baza de la yeguada Rocío –que ponía en pista otra de las favoritas, “Arzúa”-, resultaba a priori una monta de consolación. Pero el sevillano le dibujó un perfecto recorrido, de menos a más, que le llevó a remontar en la recta final desde la décima y última plaza hasta la primera a poco del poste, al superar a “Nerja”.

“Sikereti” se desgastó mucho en la carrera, tirando constantemente, y terminaría lejos de las otras. “Arzúa” pagó la distancia y sólo pudo ser sexta.

La vencedora está entrenada por el guipuzcoano Guillermo Arizkorreta, que firmó un domingo impecable con cuatro victorias en las cuatro carreras en las que ensillaba caballos.

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“Pamplona”, otro representante de la yeguada Rocío, dominó el Rheffissimo, la preparatoria tradicional del Gran Premio de Madrid, con el checo Václav Janácek en la montura.

“Zelrya”, dos años de la cuadra Mediterráneo, y “Cometa”, de la cuadra Aterpe, con las respectivas montas de Jaime Gelabert y De Sousa fueron los otros dos ganadores de Arizkorreta.

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“Lord Larache”, preparado por Christian Delcher y con la monta de Victoria Alonso, completó la relación de triunfadores.

Las mantillas que componen el boleto premiado de la apuesta Quíntuple Plus son: 2 – 7 – 8 – 11 – 5 – 8. En la Lototurf, el caballo ganador es el 11. EFE

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fg/sab