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Osasuna renueva a su capitán, Kike Barja, hasta 2028

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Pamplona, 31 may (EFE).- El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con su capitán, Kike Barja, para la renovación de su relación contractual hasta el 30 de junio de 2028.

De esta forma, el canterano prolongará su trayectoria en el club de su vida, al menos, dos temporadas más. Su cláusula de rescisión será de 15.000.000 euros en LaLiga EA Sports.

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La próxima temporada será la vigésimo segunda de Enrique Barja Afonso (1 de abril de 1997; Noáin) en el Club Atlético Osasuna, entidad a la que llegó con sólo ocho años. Tras superar todas las etapas formativas en Tajonar, logró debutar con el primer equipo el 20 de mayo de 2017 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, su asentamiento en el fútbol profesional llegaría en el curso 2017/18, cuando se estrenó como goleador ante el Real Valladolid.

A partir de ahí ha sido partícipe de un ascenso (2019), siete permanencias consecutivas en Primera División, un subcampeonato de la Copa del Rey, una clasificación europea y la primera participación rojilla en la Supercopa de España.

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En total, Kike Barja ya ha defendido la camiseta de Osasuna en 232 partidos oficiales. Además, la temporada que acaba de concluir ha sido la primera en la que ha ejercido como primer capitán del equipo, encarnando los valores que representa el club y ejerciendo como referente para los canteranos.

Un curso en el que su aportación en el terreno de juego y su liderazgo en el vestuario han sido claves para que Osasuna pueda disputar su octava temporada consecutiva en LaLiga EA Sports.

Este lunes, a las 12:30 horas, tendrá lugar su acto de renovación en una rueda de prensa que se celebrará en El Sadar.EFE

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EFE

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