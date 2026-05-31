Martínez: "No es momento de regodearnos, sino de recuperarnos rápido para los cuartos"

Barcelona, 31 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, valoró este domingo, pese a la contundente victoria ante el Barça en el Palau Blaugrana (77-102) que les asegura la segunda plaza en la fase regular de la Liga Endesa, la necesidad de centrarse ya en los cuartos de final y evitar cualquier tipo de relajación, recordando que todavía no han conquistado ningún objetivo.

"Cambiamos la fase de competición, ahora empieza el 'play-off', a dos victorias. No es momento de mirar atrás, ni de hacer valoraciones, ni de regodearnos, sino de recuperarnos lo más rápido posible para los cuartos de final ante el Surne Bilbao", subrayó el técnico catalán en rueda de prensa desde el Palau Blaugrana.

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Martínez señaló además que al equipo le vino "bien" que el Barça pudiera recuperar para este partido a jugadores como Will Clyburn o Tomas Satoransky, recientemente dados de alta médica pero aún sin ritmo de competición, un contexto que, en su opinión, influyó en el desarrollo del encuentro.

"No he tenido la sensación de que no haya habido partido. El Barça en el tercer cuarto ha mejorado mucho, pero nosotros hemos seguido jugando bien y hemos respondido muy bien a su cambio ofensivo y defensivo tras el descanso. A ellos les costaba meterse en el partido, porque no tener ritmo hace que, además, en una dinámica negativa, todavía te cueste más entrar", explicó.

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Con a los cuartos de final, que arrancan el 2 de junio, el entrenador del conjunto valenciano reconoció que, pese a finalizar la liga regular en segunda posición y partir como favoritos, no se fía del Surne Bilbao, al que guarda "mucho respeto" por la "temporada impresionante" que está firmando.

"No doy la victoria por hecha en absoluto. Juegan muy bien. Vamos a intentar llegar con las orejas de punta, sabiendo que será muy complicado. Un 'play-off' a dos victorias es muy exigente, muy igualado, y no hay que mirar más allá de cuartos contra un muy buen equipo", concluyó. EFE

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