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La solidez defensiva y un espectacular final de Liga, claves del ascenso del Deportivo

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David Moldes

La Coruña, 31 may (EFE).- El Deportivo, uno de los nueve clubes españoles que a lo largo de su historia han sido campeones de Primera, cerró este domingo con una derrota ante la UD Las Palmas (1-2) la temporada de su regreso a la máxima categoría tras ocho años de ausencia, cuatro de ellos en la tercera división del fútbol español.

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El club presidido por Juan Carlos Escotet, además, lo hace con mucho músculo financiero después de liquidar la mayor deuda (168 millones de euros) de un club español, y con el brutal apoyo de una masa social que ha sido determinante en el último tramo del curso.

Antonio Hidalgo ha construido un bloque sólido, con una base de 17 jugadores que ha solventado todos los problemas que le han aparecido durante el curso, como las lesiones de Ximo Navarro, Yeremay o David Mella.

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Mario Soriano ha sido la brújula deportivista. El madrileño completó ante el conjunto insular su particular maratón de 42 partidos siendo titular. Una barbaridad, teniendo en cuenta que Hidalgo lo reconvirtió en ‘todocampista” para dotar de mayor calidad a la medular cuando Riazor criticaba el excesivo conservadurismo de su equipo en muchos partidos.

El camino al éxito no ha sido sencillo, pese al prometedor inicio de curso con la goleada al Granada (1-3) en Los Cármenes. El equipo nazarí se vengó de aquella derrota asaltando Riazor el pasado 17 de mayo, en un duelo que acabaría siendo un punto inflexión para el equipo blanquiazul.

En aquel partido, además, el Dépor perdió a David Mella para lo que restaba de temporada. Pero, curiosamente, ese mazazo acabó resultando decisivo. Antonio Hidalgo, en el que un sector del deportivismo perdió la fe a principios de año, decidió adelantar la posición de Alti, uno de los refuerzos invernales, y el equipo encontró mucho más juego por dentro y una mayor estabilidad.

A partir de ahí, se convirtió en una máquina de ganar. Encadenó doce encuentros sin perder, una racha que inició ante el Ceuta con un gol, precisamente, del exfutbolista del Villarreal en el tiempo añadido.

Hubo más momentos que quedarán retratados en esta larga travesía, como la parada de Álvaro Ferllo a Diawara de un penalti en el tiempo añadido del partido contra el Leganés; o el espectacular golazo de Mario Soriano para iniciar la remontada ante el Andorra en Riazor.

El Deportivo ha sido el equipo menos goleador de los cuatro primeros clasificados, pero su fortaleza defensiva -ha encajado 17 tantos menos que el Racing Santander- y, sobre todo, su capacidad para llegar vivo a los últimos minutos de cada partido han sido determinantes para la consecución del ansiado ascenso: marcó 19 goles a partir del minuto 75 y casi la mitad a partir del 60. EFE

dmg/maf/ism

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