Espana agencias

José Alberto López: "Hay que darle continuidad a lo que estamos haciendo"

Guardar
Google icon

Santander, 31 may (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, considera que en Primera División el club cántabro debe darle continuidad a lo que está haciendo hasta ahora, aunque ha explicado que la próxima temporada habrá "matices" que les va a imponer la propia categoría, pero seguirán siendo un equipo "agresivo y vertical".

"Me quedo con el proceso del proyecto, de ir creciendo y mejorando cada año y teniendo claro que esto no acaba aquí, continúa en la máxima categoría que es donde este club merece estar por su historia y su afición", ha añadido el técnico verdiblanco.

PUBLICIDAD

Sobre el título de campeón de liga conseguido, José Alberto ha manifestado que es poner "el broche final a una magnífica temporada" y ha sostenido que son justos merecedores de este título por "la regularidad asombrosa" que han demostrado, estando desde la primera jornada en puestos de play off de ascenso.

El entrenador del Racing ha afirmado que ahora es momento de celebrar, pero echando la vista atrás a su trayectoria en el banquillo racinguista, ha señalado que sus momentos más duros dirigiendo al conjunto santanderino fueron la tarde de Villarreal, en su segunda campaña, cuando el equipo se quedó fuera del playoff y, esta campaña, la derrota en Andorra (6-2).

PUBLICIDAD

Sin embargo, en su opinión, si no llega a ser por ese día, no estarían donde están ahora.

Por último, José Alberto no ha querido hablar de nombres de cara al futuro, pero sí ha reconocido que tanto él como el director deportivo, Chema Aragón, llevan tiempo trabajando en la próxima temporada. EFE

lhv/ksm/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El restaurante El Puerto se vuelve a llevar el campanu de Cantabria por 6.500 euros

Infobae

Xavi Pascual: "Hemos hecho el ridículo"

Infobae

Martínez: "No es momento de regodearnos, sino de recuperarnos rápido para los cuartos"

Infobae

Lunes, 1 de junio de 2026

Infobae

Un hombre muere en un accidente de barranquismo en Teno, Tenerife

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino