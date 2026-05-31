José Alberto López: "Hay que darle continuidad a lo que estamos haciendo"

Santander, 31 may (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, considera que en Primera División el club cántabro debe darle continuidad a lo que está haciendo hasta ahora, aunque ha explicado que la próxima temporada habrá "matices" que les va a imponer la propia categoría, pero seguirán siendo un equipo "agresivo y vertical".

"Me quedo con el proceso del proyecto, de ir creciendo y mejorando cada año y teniendo claro que esto no acaba aquí, continúa en la máxima categoría que es donde este club merece estar por su historia y su afición", ha añadido el técnico verdiblanco.

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Sobre el título de campeón de liga conseguido, José Alberto ha manifestado que es poner "el broche final a una magnífica temporada" y ha sostenido que son justos merecedores de este título por "la regularidad asombrosa" que han demostrado, estando desde la primera jornada en puestos de play off de ascenso.

El entrenador del Racing ha afirmado que ahora es momento de celebrar, pero echando la vista atrás a su trayectoria en el banquillo racinguista, ha señalado que sus momentos más duros dirigiendo al conjunto santanderino fueron la tarde de Villarreal, en su segunda campaña, cuando el equipo se quedó fuera del playoff y, esta campaña, la derrota en Andorra (6-2).

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Sin embargo, en su opinión, si no llega a ser por ese día, no estarían donde están ahora.

Por último, José Alberto no ha querido hablar de nombres de cara al futuro, pero sí ha reconocido que tanto él como el director deportivo, Chema Aragón, llevan tiempo trabajando en la próxima temporada. EFE

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