El restaurante El Puerto se vuelve a llevar el campanu de Cantabria por 6.500 euros

Santander, 31 may (EFE).- El restaurante santanderino El Puerto se ha llevado este domingo, por segundo año consecutivo, el primer salmón de la temporada capturado en Cantabria, por un importe de 6.500 euros.

Alfonso Caso, vecino de El Peral (Asturias), pescó ayer el ejemplar en el río Nansa, con un peso de 4,720 kilos y un tamaño de 79 centímetros.

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En esta quinta edición de la subasta del 'campanu', el primer salmón pescado en los ríos cántabros de la temporada, han participado cinco restaurantes: los santanderinos El Puerto y Miramar, el torrelaveguense la Casuca del Gorbea, L' Argolla (Piélagos) y un quinto como anónimo.

Se han hecho una treintena de pujas a partir de los cien euros, aunque los participantes han subido a veces más la cuantía ofrecida para redondear cantidades, señalan a EFE fuentes presenciales.

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El 'campanu' se pescó ayer en El Bejarucu, en zona libre del Nansa, casi un mes después de que se abriera la temporada, el pasado 1 de mayo.

Este evento, celebrado en el restaurante el Nuevo Molino y promovido por el Ayuntamiento de Piélagos y la Consejería de Desarrollo Rural, incluye, además, un homenaje a un hombre vinculado con la pesca y el cuidado de los ríos, en esta ocasión un vecino de Carandía (Piélagos), Félix Pérez Diego 'El Molinero'.

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Han asistido, entre otras autoridades, la consejera de Desarrollo Rural y Pesca, María Jesús Susinos, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés.

La de este año ha sido la cuarta subasta organizada para el 'campanu' en Puente Arce.

La primera, en 2022, fue para un ejemplar de 7,2 kilos que se pescó en Puente Viesgo, y que fue adquirido por un restaurante asturiano que se llama, precisamente, 'El campanu'.

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Al año siguiente, aunque se preparó la subasta no se llegó a celebrar, y en 2024 el salmón capturado, en el Coto de Güedes (Piélagos), fue de 7,3 kilos y se lo quedó el restaurante Playa de Merón de San Vicente de la Barquera.

El pasado año el 'campanu' salió en Puente Viesgo con 5,3 kilos y lo adquirió el restaurante El Puerto de Santander, que también lo ha conseguido en esta edición.

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El período hábil de pesca de salmón se mantendrá abierto hasta alcanzar el cupo máximo autorizado en cada río, con un cierre definitivo en todo caso el 30 de junio.

La actividad se limita a cinco días semanales, martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, además de festivos.

Se establece una talla mínima de captura de 45 centímetros para el salmón atlántico y un cupo de un único ejemplar por pescador y temporada.

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A nivel global, los ríos cántabros cuentan con límites específicos: 12 ejemplares en el Asón, 15 en el Pas, 6 en el Nansa y 5 en el Deva, mientras que en las zonas libres el máximo se reduce a tres capturas por río. Una vez alcanzados estos cupos, la pesca solo podrá continuar en los cotos autorizados.

Asimismo, la regulación mantiene la pesca exclusivamente con caña, prohibiendo el uso de embarcaciones o artefactos flotantes, y detalla los cebos y señuelos permitidos.

En la temporada de 2025, se pescaron un total de 8 salmones en los ríos de Cantabria. EFE